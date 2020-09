AMD, le APU Van Gogh supporteranno le memorie DDR5 e offriranno una iGPU Navi 2

I colleghi di Phoronix hanno individuato nuovi aggiornamenti per Linux che aggiungono il supporto alla nuova linea di APU AMD Van Gogh, realizzate a 7nm, confermando che i chip supporteranno le memorie DDR5 e LPDDR5. Le patch del kernel Linux indicano anche che le APU disporranno di nuove GPU integrate Navi 2.

AMD ha presentato le 45 patch del kernel Linux, composte da 275.000 righe di codice, per abilitare il supporto Linux alle prossime APU. Le patch rivelano anche che Van Gogh sarà equipaggiato con il nuovo Video Core Next 3.0, che supporta la decodifica AV1. In passato, Phoronix aveva trovato patch che indicavano che VCN 3.0 sarà nativo per le GPU Navi 2.

L’accoppiamento della GPU Navi 2/RDNA 2 con DDR5/LPDDR5 potrebbe offrire prestazioni grafiche maggiori rispetto alle APU attuali, dato che le componenti grafiche sono molto sensibili all’aumento di throughput delle memorie. Si prevede inoltre che Van Gogh sarà dotato di core Zen 2 e sarà sicuramente interessante vedere quale tipo di impatto avrà l’uso di memorie più veloci sull’architettura Zen 2.

Attualmente viene stimato che le APU Van Gogh avranno un TDP da 7,8 W a 18W e saranno utilizzate per dispositivi mobile ultrasottili per competere con i chip Tiger Lake della serie Y di Intel. I chip Intel attualmente vengono abbinati a memorie DDR4/LPDDR4, anche se la compagni di Santa Clara aveva affermato che Tiger Lake supporterà DDR5 in futuro.

AMD non ha fatto alcun annuncio ufficiale in merito ai chip Van Gogh, ma si prevede che saranno lanciati nel corso del 2021. Invece, si pensa che le APU Cezanne di AMD con la microarchitettura Zen 3 saranno pensate per dispositivi al alte prestazioni.

Questa mattina vi abbiamo riportato che il blog Newegg Insider ha pubblicato per errore le specifiche complete delle schede grafiche Radeon RX 6700 XT, 6800 XT e 6900 XT che la compagnia di Sunnyvale dovrebbe presentare ufficialmente il prossimo 28 ottobre.