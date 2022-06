La nuova APU Mendocino presentata da AMD il mese scorso, è da poco trapelata in nuovi benchmark segnalati dall’insider Tum_Apisak. Le specifiche complete della CPU, che verrà utilizzata nella console portatile Ayaneo Air Plus, erano trapelate alla fine di maggio svelando delle analogie con l’APU Van Gogh presente su Steam Deck, fatta eccezione per la grafica integrata meno potente dotata di due sole CU.

A confermare le basse aspettative di questa configurazione, sono ora i punteggi emersi dai test provenienti da Userbenchmark di AMD Ryzen 3 7320U, una CPU che sembra avere le specifiche di Mendocino per via della presenza di 4 core e 8 thread funzionanti ad una frequenza base di 2,4GHz. Non è tuttavia chiaro se questo modello faccia uso di core con architettura Zen 2, il che sarebbe una novità considerato che la gamma Ryzen 7000 dovrebbe far uso di soli core Zen 4.

Fonte: Userbenchmark

Ma anche se nel caso di Ryzen 3 7320U AMD avesse deciso di traslare Mendocino sulla nuova architettura, le prestazioni rimarrebbero probabilmente comunque peggiori di Van Gogh a causa della iGPU dotata di due unità di calcolo RDNA 2, un quarto rispetto le otto CU presenti sulla più potente APU di Steam Deck. Ovviamente rimane ancora impossibile anche solo teorizzare le possibili performance della console portatile Ayaneo Air Plus, per cui bisognerà attendere l’uscita prima di poter esprimere qualsiasi giudizio. In questi casi l’ottimizzazione fa sempre la differenza, spetterà quindi agli sviluppatori saper trarre il massimo da Mendocino e garantire delle prestazioni adeguate con i giochi.

Rimanendo in tema AMD, l’azienda ha da poco annunciato ufficialmente la Radeon RX 6700, una versione ridotta della RX 6700 XT che era trapelata il mese scorso attraverso Sapphire, senza che l’azienda di Sunnyvale ne facesse menzione nei suoi canali. La nuova GPU offre prestazioni maggiori rispetto la RX 6650 XT, consumando meno energia. Potete approfondire i dettagli nel nostro articolo dedicato.