Le specifiche tecniche della nuova APU AMD Mendocino, una soluzione pensata per sistemi mobile a bassa potenza, sono finalmente comparse sul forum di Chipell e riportate da Wccftech. Oltre che i notebook, la nuova CPU andrà ad equipaggiare la prossima console portatile Air Plus di AYANEO. Proprio in occasione dell’annuncio di quest’ultima erano emerse delle indiscrezioni riguardo le caratteristiche della grafica integrata RDNA2, non ancora rese note dalla casa di Sunnyvale.

Rispetto le precedenti APU Rembrandt e Barcelo, i Ryzen 6000 Mendocino saranno dotati di core Zen 2, prodotti attraverso i nodi da 6nm di TSMC, insieme ad una iGPU RDNA2. La nuova APU avrà un totale di 4 core e 8 thread, oltre a 4MB di cache L3. Questa configurazione è praticamente la stessa di quella presente sulla CPU Van Gogh di Steam Deck, differendo soltanto per quanto riguarda la grafica integrata RDNA2. Confermando la voce emersa in precedenza, la nuova APU di AMD equipaggerebbe una iGPU Navi 2, con nome in codice Teal Grouper, dotata di 2 sole CU, 128 stream processor e una cache da 128KB su die.

Ciò ovviamente andrà a vantaggio dell’efficienza energetica e dei consumi ridotti rispetto ai modelli più potenti, tanto che secondo gli addetti ai lavori, Mendocino potrebbe garantire un’autonomia fino a oltre 10 ore. Robert Hallock di AMD ha inoltre confermato la necessità di una dissipazione attiva, al fine di mantenere basso il prezzo di vendita dei prodotti che adotteranno la nuova piattaforma. Quest’ultima, che prenderà il nome di Sonoma Valley, sarà basata sul socket BGA FT6.

Il resto delle specifiche della nuova APU AMD Mendocino include due canali a 32bit per memorie LPDDR5 fino a 32GB, quattro uscite video (1 Embedded DisplayPort, 1 DisplayPort e 2 uscite video Tipo-C) e il supporto alla versione 3.0 del motore VCN per la decodifica AV1 e VP9. Riguardo la connettività, saranno disponibili due porte USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 2 USB 2.0, una porta USB 2.0 per SBIO e 4 linee PCI-E Gen 3 per grafica e archiviazione.

Il lancio di AMD Mendocino è atteso per il quarto trimestre del 2022, pochi mesi prima delle CPU Ryzen 7000 Dragon Range e Phoenix. L’azienda, che non ha ancora confermato la lineup dei suoi nuovi prodotti, potrebbe tenere un ulteriore evento prima del lancio in cui verranno elencate nel dettaglio le specifiche della nuova piattaforma. Sarà ad ogni modo interessante vedere come si comporta questa nuova APU nei dispositivi che la equipaggeranno. Ricordiamo che Mendocino punta ai portatili compresi nella fascia che va da 399$ a 699$, prezzi che con ogni probabilità saranno simili anche nel nostro mercato.