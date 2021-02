AMD, nuove conferme sulla RX6700 XT

Sono trapelati proprio nella giornata di ieri ulteriori rumor riguardanti le attesissime nuove schede di casa AMD, ovvero la RX 6700 e 6700 XT. Le indiscrezioni che circolano in rete mostrano con degli screenshot alcune importanti novità riguardo le nuove specifiche con informazioni molto interessanti.

A quanto pare la RX6700 XT, che è la scheda attualmente più vicina al lancio ufficiale, sarà disponibile al pubblico in due versioni distinte che secondo i dati diffusi avrebbero dei consumi diversi. Le due specifiche sono denominate nel grafico ASIC A e ASIC B. ASIC A parrebbe essere la versione più energivora con un consumo massimo che si aggira attorno ai 230W. La versione ASIC B dovrebbe invece consumare circa 189 Watt, ovvero il 18% in meno. Ovviamente la differenza di consumi è data da frequenze operative della GPU differenti, con un clock massimo per entrambe le schede che si aggira intorno ai 2500/2600 MHz.

Sono state inoltre confermate le vecchie indiscrezioni che parlavano di una scheda dotata di 12GB di VRAM GDDR6 con bandwidth di 16 GBPS e il supporto alla nuova tecnologia Infinity Cache. Le aspettative generali sono molto alte, anche visti i dati preliminari che parlano di una scheda più veloce di circa il 20-25% rispetto alla sua versione precedente (RX5700 XT). Sempre secondo i rumor, le nuove RX6700 XT saranno lanciate ufficialmente tra il 15 ed il 19 marzo.

Per quanto riguarda la sorella minore RX6700 invece non sono state diffuse notizie rilevanti, se non le conferme della presenza di 6GB di VRAM GDDR6 con la stessa larghezza di banda della versione XT ed il lancio ufficiale che avverrà nel mese di aprile. Non resta altro che attendere la presentazione ufficiale di queste schede, con la speranza che AMD effettui una mossa simile a quella di Nvidia volta a depotenziare le sue schede nel mining, per tentare di ridurre in qualche modo il fenomeno e di far scendere i prezzi folli ormai raggiunti.