Notizie emozionanti provenienti da AMD: l’azienda ha appena confermato la sua partecipazione alla Gamescom 2023, che avrà inizio la prossima settimana, per svelare i suoi prossimi importanti prodotti della famiglia di GPU Radeon RX 7000.

La conferma giunge direttamente da Scott Herkelman, Vice Presidente Senior e General Manager dell’Unità di Business delle Grafiche di AMD. Nel suo post, Scott annuncia che il Team Red ospiterà un grande evento alla Gamescom 2023, durante il quale presenteranno le loro prossime importanti novità. Si riferisce senza dubbio alle imminenti schede grafiche Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT. La CEO di AMD, la Dott.ssa Lisa Su, aveva già confermato il lancio di nuovi prodotti di fascia alta nel corso di questo trimestre ed è evidente che la Gamescom 2023 segnerà la loro presentazione ufficiale.

La Gamescom 2023 avrà inizio il 23 agosto e AMD ha programmato il suo “Highlight Show” per il 25 agosto alle 17:00. L’evento sarà condotto dagli esperti di gaming di AMD, tra cui Frank Azor e Scott Herkelman, oltre ad altre personalità chiave. Oltre alle due schede grafiche, è probabile che AMD fornisca un aggiornamento ufficiale su HYPR-RX e sulla tanto attesa tecnologia FSR 3, che era destinata a competere con DLSS 3.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la GPU AMD Radeon RX 7800 XT sarebbe basata su chip Navi 32 con quattro MCD (Compute Unit di dati multipli). Il cuore della GPU presenterebbe 3840 core all’interno di 60 Compute Units. La probabile configurazione prevede 16GB di VRAM GDDR6 che operano attraverso un’interfaccia bus a 256-bit, 64MB di Infinity Cache e una velocità di pin di 18Gbps per una larghezza di banda totale di 576GB/s. Non conosciamo ancora l’esatta configurazione della RX 7700 XT.

La RX 7700 XT potrebbe presentare un’interfaccia bus a 192-bit, il che suggerisce un chip Navi 32 ridotto con soli tre dei quattro MCD abilitati e probabilmente 48MB di Infinity Cache. Per quanto riguarda la configurazione del core, possiamo aspettarci circa 24 Compute Units con 3072 stream processor.

Per quanto riguarda i prezzi, la scheda grafica AMD Radeon RX 7800 XT potrebbe costare tra 550 e 600 euro, mentre la Radeon RX 7700 XT potrebbe costare tra 350 e 450 euro. Entrambe queste schede saranno in competizione con le serie Nvidia GeForce RTX 4070 e RTX 4060, rispettivamente.

L’attesa per l’evento AMD alla Gamescom 2023 è palpabile. Gli appassionati di gaming saranno ansiosi di scoprire le nuove schede grafiche Radeon RX 7000 e le tecnologie innovative che AMD presenterà, soprattutto il prezzo molto competitivo previsto per le due schede.