Mancano ormai pochi mesi al debutto della nuova serie 7000 dei processori Ryzen di AMD, i quali, nome in codice “Raphael”, sanno basati sulla microarchitettura Zen 4, costruiti sul nodo di processo a 5nm di TSMC e offriranno diversi miglioramenti rispetto all’attuale generazione 6000 (Zen 3), come un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Ovviamente, l’azienda di Sunnyvale non sta solo preparando la sua nuova gamma per il mondo desktop, ma anche per quello mobile. In particolare, recentemente i colleghi di Red Gaming Tech hanno pubblicato alcune informazioni interessanti inerenti alla serie Dragon Range, pensata per i notebook “Enthusiast Gaming”, che rappresenta una sorta di risposta agli Alder Lake-HX di Intel, quindi in pratica non sono altro che CPU desktop a 16 core riprogettate per il socket BGA mobile.

Photo Credit: Red Gaming Tech

I processori “Dragon Range” dovrebbero essere quattro. Si parte con il modello di punta, Ryzen 9 7980HX, dotato di 16 core, e si prosegue con il Ryzen 9 7900HX a 12 core. Per quanto riguarda la fascia media, troveremo i Ryzen 7 7800HX e Ryzen 5 7600HX, equipaggiati, rispettivamente, con 8 e 6 core. Tutte le CPU avranno a bordo anche 2 unità di calcolo RDNA 2, mentre le frequenze operative dovrebbero spingersi almeno a 5,0GHz.

Differentemente da “Dragon Range”, le CPU mobile “Phoenix” avranno un numero di core dimezzato, dato che punteranno maggiormente al risparmio energetico, con TDP compresi tra i 35 e i 45 W, mentre la GPU integrata sarà più avanzata, in quanto basata sull’architettura RDNA 3, con un numero maggiore di unità di elaborazione (sino a 12 Compute Unit – 6 WorkGroup Processor) e con un clock sino a 3,0Ghz (con una potenza di elaborazione massima teorica di 9,2 TFLOP). I modelli previsti anche in questo caso sono quattro, caratterizzati dalla sigla “HS”: Ryzen 9 7980HS, Ryzen 9 7900HS, Ryzen 7 7800HS e Ryzen 5 7600HS.

Di seguito trovate uno schema riassuntivo realizzato da VideoCardz: