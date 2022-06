In occasione del Financial Analyst Day 2022, AMD ha parlato dei futuri processori che succederanno ai prossimi Ryzen 7000, vale a dire Granite Ridge e Phoenix Point. In particolare, Phoenix Point è il nome in codice per le APU di nuova generazione che includeranno una GPU integrata RDNA 3 e core CPU Zen 4 incorporati in un die monolitico, che verrà realizzato mediante il processo produttivo a 4nm di TSMC. Le nuove APU supporteranno i più recenti standard, ovvero PCIe 5.0 e le memorie RAM DDR5, debuttando inizialmente sui portatili, per poi arrivare in un secondo momento anche su desktop su socket AM5. Inoltre, i chip Phoenix Point saranno i primi a presentare anche l’Artificial Intelligence Engine (AIE), IP che AMD ha ottenuto dopo l’acquisizione di Xilinx nel recente affare da 54 miliardi di dollari.

A quanto pare, è stato recentemente avvistato un primo prototipo di chip Phoenix Point. Si tratta di un Engineering Sample (ES) con il nome in codice 100-000000709-23_N e che appartiene alla famiglia 25 di chip, a cui appartengono sia CPU con core Zen 3 che Zen 4. L’informazione proviene da Benchleaks, che ha individuato il processore sulla piattaforma BOINC nel progetto MilkyWay@Home. Non è la prima volta sul progetto appaiano processori AMD ancora in sviluppo. Infatti, anche lo scorso gennaio sono apparsi due CPU Ryzen 7000.

Photo Credit: Astroinformatics Group

Secondo le informazioni riportate, il chip Phoenix Point possedeva 16 thread, il che significa che probabilmente si tratta di un processore a otto core con multithreading simultaneo (SMT). Il resto delle specifiche, purtroppo, rimane avvolto nel mistero. Per il momento, non ci resta che attendere ancora alcuni mesi per avere informazioni più precise. Ricordiamo che il debutto sul mercato delle APU Phoenix Point è previsto per il 2023.