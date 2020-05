AMD porta ufficialmente le memorie GDDR6 della Radeon RX 5600 XT a 14Gbps

L’annuncio e l’arrivo sul mercato della Radeon RX 5600 XT di AMD sono stati caratterizzati da specifiche cambiate in corso d’opera, in meglio a differenza di quanto si possa pensare. La GPU in questione infatti fu annunciata con un Game Clock, frequenza alla quale la scheda dovrebbe lavorare nella maggior parte del tempo, di 1375MHz e un Boost Clock di 1560MHz, con una memoria GDDR6 a 12Gbps.

Tuttavia, come potrete riscontrare nella nostra recensione, alcuni produttori hanno modificato al rialzo le specifiche iniziali: in particolare la scheda è riuscita ad ottenere frequenze più elevate del previsto tra il 5% ed il 10% e la memoria è stata portata a 14Gbps. Nonostante questo però non c’è mai stato un annuncio ufficiale da parte di AMD che ufficializzasse appunto le nuove specifiche per la Radeon RX 5600 XT, almeno fino ad oggi.

Oggi infatti la casa di Sunnyvale ha annunciato ufficialmente che una parte delle schede video Radeon RX 5600 XT avranno specifiche superiori rispetto a quanto annunciato inizialmente, in particolare per quanto riguarda le memorie che passano a 14Gbps. Nel dettaglio AMD fornisce un elenco (in aggiornamento) di tutte le schede video che possono ottenere il miglioramento delle specifiche iniziali attraverso l’aggiornamento del BIOS, e tutti i modelli che usciranno di fabbrica con le specifiche aggiornate.

Leggi anche: Come aggiornare il BIOS della Radeon RX 5600 XT

Chiaramente questo non esclude l’esistenza di alcuni SKU con memorie a 12Gbps, tuttavia è possibile che chi ne abbia già comprata una possa aggiornare ottenendo in sostanza una scheda grafica migliore di quanto aveva preventivato. Attualmente nell’elenco sono presenti 19 modelli di schede video RX 5600 XT, di cui 9 sono i nuovi SKU acquistabili già con memorie a 14Gbps, mentre gli altri 10 sono quelli per i quali i produttori hanno già fornito l’aggiornamento del BIOS. I 10 modelli in questione sono:

ASRock Challenger D 6G OC

ASRock Phantom Gaming D2 6G OC

ASRock Phantom Gaming D3 6G OC

Asus ROG Strix OC

Asus TUF Gaming X3 EVO OC

Gigabyte Gaming OC 6G

MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X

MSI Radeon Rx 5600 XT Gaming

MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC

MSI Radeon RX 5600 XT Mech

Per accedere all’elenco completo ed alle istruzioni per aggiornare la vostra scheda video, vi basterà cliccare su questo link.