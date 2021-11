AMD porterà i 16 core anche su laptop con le prossime APU

Qualche settimana fa vi abbiamo riportato che leaker i NNNiceMing e Greymon55 avevano parlato dei futuri processori mobile, affermando che Zen 4 non sarà solo impiegato per le APU Phoenix, le quali punteranno a prodotti sia a bassa potenza che high-end, ma ci sarà spazio anche per un segmento di fascia alta con i Raphael-H che potranno offrire CPU fino a 16 core. Attualmente, ricordiamo, AMD fornisce processori mobile equipaggiati con un massimo di otto core (sedici thread), quindi raddoppiare tale numero darà modo di realizzare dispositivi portatili molto potenti con una capacità di elaborazione notevolmente maggiore visti gli inevitabili miglioramenti attesi a livello architetturale.

Phoenix-H

5nm Zen4

up to 8C 16T

TDP<40W Raphael-H

5nm Zen4

up to 16C 32T

TDP≥45W — Greymon55 (@greymon55) November 11, 2021

A quanto pare, Greymon55 ha deciso di rincarare la dose, confermando nuovamente che i prossimi processori mobile di AMD, nome in codice Raphael-H e Phoenix-H, saranno realizzati sul nodo di produzione a 5nm di TSMC e offriranno sino a 16 core e 32 thread (almeno sulla gamma Raphael-H, la quale avrà TDP maggiori di 45W – rispetto ai 40W massimi di Phoenix-H). Come riportato dai colleghi di Wccftech, le APU per notebook Phoenix saranno realizzate per la piattaforma FP8 e integreranno una GPU Navi aggiornata. La loro uscita è prevista intorno al 2023. Invece, le APU Raphael-H sono pensate per equipaggiare i computer portatili più potenti, visto il loro maggiore TDP e numero di core.

Dato che manca ancora parecchio alla loro introduzione sul mercato, questi processori andranno a scontarsi con i futuri Raptor Lake-H, o addirittura Meteor Lake-H, di Intel. Ovviamente, al momento queste informazioni vanno prese come semplici rumor in attesa di una presentazione ufficiale per la quale dovremo, inevitabilmente, aspettare ancora diversi mesi.

Di seguito, inoltre, vi riportiamo una tabella, realizzata da Wcctech, nella quale sono riportate tutte le caratteristiche tecniche, ufficiali e presunte, delle future APU di AMD per notebook: