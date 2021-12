AMD potrebbe usare il nodo 4nm di Samsung per futuri prodotti

AMD fa affidamento sui produttori di chip GlobalFoundries e TSMC da oltre un decennio ormai. Tuttavia, se un nuovo rapporto di J.P. Morgan si rivelasse corretto, l’azienda potrebbe costruire processori 4nm entry-level per Chromebook presso Samsung Foundry. L’azienda ipotizza inoltre che AMD potrebbe anche utilizzare la fonderia Samsung per le future GPU.

Gokul Hariharan, un analista di JP Morgan, ha scritto in una nota ai clienti condivisa da @MarcTheShark83:

La nostra ricerca indica che è probabile che AMD esternalizzi una CPU Chromebook a Samsung sui suoi 4nm (probabilmente entrerà nella produzione di massa alla fine del 2022) e TSMC potrebbe avere una capacità limitata di allocare per i progetti Chromebook, data la domanda di mercato in calo.

AMD si è affidata quasi esclusivamente a GlobalFoundries all’inizio, e poi a TSMC, per due motivi. In primo luogo, AMD aveva un accordo di fornitura di wafer con GlobalFoundries che le impediva di utilizzare ampiamente TSMC e altre fonderie. In secondo luogo, AMD ha controllato i propri costi di sviluppo riutilizzando blocchi IP su misura per una particolare tecnologia di chip, riducendo notevolmente il numero di nodi effettivamente utilizzati.

Sebbene la redditività di AMD sia ora a livelli storicamente elevati, l’azienda continua ad essere molto prudente nell’adottare nuovi processi di produzione. Questo perché l’utilizzo di un IP familiare non solo riduce i costi, ma aiuta anche con i rendimenti. Se AMD procederà con questo piano, l’utilizzo dei nodi di Samsung Foundry anche per alcuni dei suoi prodotti cambierà in modo significativo il modo in cui la società progetta e costruisce i suoi prodotti.

Credit: AMD

L’adozione del 4LPP di Samsung Foundry (processo di classe 4nm di seconda generazione) per un’APU legata ai Chromebook richiederebbe ad AMD di riprogettare la CPU e l’IP della GPU per il nuovo produttore, qualcosa che è piuttosto costoso a 4nm. Inoltre, tenendo presente che il mercato dei Chromebook non è in crescita, non è chiaro quanto sarebbe finanziariamente sostenibile il progetto. Gli analisti ritengono che AMD potrebbe anche utilizzare Samsung Foundry per alcune delle sue GPU in futuro, ma non hanno approfondito.

“Inoltre, riteniamo che probabilmente AMD valuterà alcuni progetti (probabilmente per GPU) su Samsung 3nm nel 2023/2024, ma è possibile che la stragrande maggioranza delle sue piattaforme principali (CPU per server, dispositivi mobili e desktop) rimarranno con TSMC N3.” – si legge nel rapporto.

Nel frattempo, J.P. Morgan ritiene che AMD continuerà a implementare nuove tecnologie di produzione in modo piuttosto conservativo e non sarà tra i primi a iniziare a utilizzare nodi all’avanguardia. Gli analisti si aspettano che AMD adotti la tecnologia N3 di TSMC (probabilmente N3E, in realtà) solo per i prodotti che aumenteranno nel 2024.