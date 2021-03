AMD produrrà delle GPU dedicate al mining?

Con il passare dei mesi, il periodo di crisi riguardante la scarsa disponibilità di schede video non vede alcuna via d’uscita. Nvidia ha già provato a rispondere a questa difficile situazione annunciando sia delle schede appositamente progettate per il mining sia inserendo un blocco sulle nuove VGA appena lanciate, come ad esempio sulla RTX 3060. Proprio in linea con questa strategia della casa di Santa Clara, AMD parrebbe avere tra i suoi piani la messa in commercio di una serie di nuovi prodotti dedicati al mercato del cryptomining.

Sembrerebbe infatti che la casa di Sunnyvale stia lavorando a una serie di schede dedicate al mining di criptovalute basate su architettura RDNA. Grazie al changelog delle patch del Kernel Linux è trapelato il nome della GPU che probabilmente equipaggerà alcune di queste nuove VGA, ovvero Navi 12. Questa GPU, in versione rivisitata, non avrà il supporto al DCN (Display Core Next) e al VCN (Video Core Next), quindi con molta probabilità non sarà dotata di uscite video, peculiarità che abbiamo già visto a bordo delle schede annunciate da Nvidia e che permetterebbe di avere più spazio per alloggiare sistemi di raffreddamento più efficienti, dato che le schede video utilizzare per “minare” lavorano 24/7 al 100%.

Si era comunque già parlato nell’ottobre dello scorso anno di una scheda grafica di AMD dedicata interamente a lavori di calcolo su blockchain, che in quel caso era dotata di una GPU Navi 10. La GPU Navi 12 invece era stata appositamente progettata per lavorare sui dispositivi Apple. L’unica VGA equipaggiata da questo processore grafico è la Radeon Pro 5600M, dotata di memorie HBM2. Proprio la presenza di VRAM di tipo HBM2 in favore della GDDR6, presente su Navi 10, rende questo nuovo prodotto ancora più interessante, visto che la larghezza di banda gioca un ruolo fondamentale nelle operazioni di mining.

Vi ricordiamo comunque che si tratta solamente di rumor, pertanto vi invitiamo a prendere tutti questi dati con una certa cautela. Non ci resta allora che attendere gli annunci ufficiali e la messa in commercio di queste nuove schede, che dovrebbero dare una discreta boccata d’ossigeno alla fetta di mercato composta dai gamer, ormai stufi di questa drammatica situazione.