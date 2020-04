AMD pronta ad annunciare i Ryzen 3 della serie 3000?

Secondo il leaker @momomo_us, AMD starebbe segretamente sviluppando CPU quad-core basate sull’architettura Zen 2 per contrastare i nuovi processori Intel Core i3 di decima generazione, che implementano l’Hyper-Threading.

AMD ha presentato le CPU desktop Ryzen serie 3000 (nome in codice Matisse) a maggio, con l’offerta parte dal Ryzen 5 3600 (disponibile su Amazon) che offre 6 core/12 thread. Ciò significa che il Team Red non ha mai prodotto i successori dei chip Ryzen 3 serie 2000. L’azienda potrebbe però avere in serbo alcune novità, identificate dai leak nei Ryzen 3 3300X e Ryzen 3 3100.

L’idea non è poi fuori luogo, dopotutto i processori Ryzen di terza generazione sono costituiti da due CCX, ciascuno dei quali integra quattro core. AMD potrebbe distribuire i presunti Ryzen 3 quad-core in due modi: sfruttando i Ryzen 5 3600 con un CCX poco performante (disabilitandolo) o utilizzare un design completamente nuovo, in cui è presente un solo CCX all’interno del CCD. I Ryzen 3 3300X (100-000000159) e Ryzen 3 3100 (100-000000284) offrirebbero 4 core/8 thread, 16 MB di cache L3 e 2 MB di cache L2.

Secondo momomo_us, il Ryzen 3 3300X e il Ryzen 3 3100 offriranno rispettivamente frequenze di 4,3GHz e 3,9GHz, tuttavia non ha specificato se tali valori si riferiscano al clock base o massimo, ma sospettiamo che sia quest’ultimo. I presunti chip dovrebbero vantare un TDP di 65W (potenza di progettazione termica), lo stesso dei chip Ryzen 3 serie 2000 e Ryzen 5 serie 3000. Detto questo, potrebbero anche offrire un TDP inferiore, visto che il Ryzen 5 3600 ne ha uno di 65W.

Trattandosi di offerte Zen 2, Ryzen 3 3300X e Ryzen 3 3100 dovrebbero supportare l’interfaccia PCIe 4.0, inoltre dovrebbe avere il moltiplicatore sbloccato come i predecessori. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, il Ryzen 3 3300X e il Ryzen 3 3100 se la vedranno con i Core i3-10100, i3-10300 e i3-10320 e le rispettive varianti F, ossia con iGPU disabilitata.