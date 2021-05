AMD, questa Radeon RX 6800 XT sembra stranamente familiare

Un utente di Reddit ha pubblicato alcune fotografie interessanti che ritraggono un modello OEM di Radeon RX 6800 XT. Secondo quanto riferito, la scheda grafica viene prodotta da Dell ed è stata estratta da un sistema da gaming a marchio Alienware.

Già ad una prima occhiata, il prodotto ricorda, dal punto di vista estetico, la precedente Radeon VII della compagnia di Sunnyvale, sebbene non sia esattamente identico. La Radeon RX 6800 XT di Dell occupa due slot di espansione ed è equipaggiata con un robusto sistema di raffreddamento a tripla ventola. Il PCB evidenzia una colorazione verde, ma sul retro è presente un backplate nero. I PCB verdi dovrebbero essere più economici di quelli neri, il che potrebbe spiegare la decisione di Dell. Inoltre, questa Radeon RX 6800 XT OEM potrebbe essere installata all’interno di un case privo di pannello laterale trasparente, quindi l’aspetto generale non conta molto. Oltre al logo Radeon, la scheda manca di altri segni distintivi.

L’utente in questione non ha condiviso le specifiche di questo particolare modello OEM, quindi non siamo sicuri che si attenga alle specifiche di riferimento di AMD. La scheda grafica, basata su Navi 21, impiega due connettori di alimentazione PCIe a 8 pin, quindi dovrebbe mantenere il valore TDP di 300W. A quanto pare, inoltre, la soluzione di raffreddamento adottata è in grado di mantenere le temperature su valori molto buoni. Per quanto riguarda le uscite video, sono presenti una porta HDMI 2.1 e tre DisplayPort 1.4, il che significa che Dell ha scartato la porta USB Type-C in favore di un’ulteriore DisplayPort 1.4.

Ricordiamo che questo modello specifico è OEM, quindi non sarà commercializzato nel mercato al dettaglio e non si troverà in giro a meno che qualcuno non lo estragga dal sistema originale per venderlo su eBay o altre piattaforme.