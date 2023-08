Nel mondo delle schede grafiche, anche le migliori a volte possono avere dei piccoli problemi e bloccarsi inaspettatamente. Che si tratti di Nvidia o AMD, gli arresti anomali sono una parte inevitabile dell’esperienza, vista la complessità dei sistemi e dei software moderni.

Riconoscendo questo problema, AMD ha introdotto una soluzione ingegnosa: il nuovo Radeon GPU Detective (RGD), un potente strumento creato su misura per aiutare gli sviluppatori a diagnosticare i crash relativi alle schede grafiche Radeon.

Radeon GPU Detective (RGD) di AMD è un’utility progettata per recuperare e analizzare meticolosamente i crash dump, fornendo agli utenti rapporti completi e preziosi per la risoluzione dei problemi relativi alle proprie schede video Radeon. I rapporti generati da RGD contengono informazioni cruciali, tra cui approfondimenti dettagliati sugli errori, sulle risorse e persino sui marcatori di esecuzione che offrono uno sguardo al carico di lavoro della GPU appena prima dello sfortunato crash.

La versione inziale di Radeon GPU Detective, la 1.0, è stata pensata per identificare gli arresti anomali della scheda grafica su Windows, individuando problemi come gli errori TDR (Timeout Detection and Recovery) nelle applicazioni Direct3D 12. Tuttavia, è importante notare che le API precedenti, come DirectX 11 o DirectX 9, e altre API come Vulkan, non sono attualmente supportate. Attualmente, lo strumento è orientato al supporto delle serie Radeon RX 7000 (RDNA 3) e Radeon RX 6000 (RDNA 2). Potrebbe essere possibile che AMD intenda in futuro estendere la compatibilità anche ai modelli di schede grafiche Radeon più vecchi. Un prerequisito essenziale per l’utilizzo di Radeon GPU Detective è l’installazione del driver Adrenalin 23.7.2.

TDR è un’importante funzione di Windows che viene in soccorso resettando la scheda grafica in caso di mancata risposta entro un periodo di tempo definito. Questa funzione serve a ripristinare l’usabilità del sistema senza doverlo riavviare completamente. Gli errori TDR si manifestano come messaggi di avviso che notificano all’utente che il driver del display si è arrestato e successivamente ripristinato. Questi errori sono spesso un enigma, attribuito a una moltitudine di potenziali cause, che vanno dai file danneggiati alle schede grafiche difettose. L’introduzione di Radeon GPU Detective di AMD offre un barlume di speranza in questa situazione, semplificando potenzialmente il debug degli errori TDR per gli sviluppatori.

Una caratteristica distintiva di Radeon GPU Detective è la capacità di attivare la modalità “Crash Analysis” attraverso il Radeon Developer Panel (RDP) prima di replicare un crash. Successivamente, lo strumento genera un file di analisi basato su testo. In alternativa, gli utenti possono configurare lo strumento per produrre output in formato JSON, facilitando così l’elaborazione automatica. Radeon GPU Detective è perfettamente integrato nella Radeon Developer Tool Suite (RDTS) ed è disponibile per il download. Inoltre, il codice dello strumento è open-source e consente agli utenti di esplorarlo e sperimentarlo all’interno del repository Radeon GPU Detective su GitHub.