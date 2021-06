AMD Radeon Pro W6000 Series, le nuove GPU dedicate alle workstation

AMD ha annunciato le nuove GPU Radeon PRO W6000 Series dedicate alle workstation, che offrono prestazioni, stabilità e affidabilità eccezionali per gli utenti professionali. Le nuove schede grafiche sono state progettate e ottimizzate per supportare carichi di lavoro impegnativi come progetti multimediali ad altissima risoluzione, simulazioni ingegneristiche e applicazioni avanzate di video editing.

Basata sull’architettura AMD RDNA 2, la nuova linea di prodotti include AMD Radeon pro W6800, ovvero la GPU AMD RDNA per workstation più veloce di sempre; la AMD Radeon Pro W6600 progettata meticolosamente per flussi di lavoro ad altissime prestazioni; e la AMD Radeon Pro W6600M progettata per alimentare workstation mobili professionali.

“AMD RDNA 2 è stata progettata da zero per offrire prestazioni di livello mondiale per un’ampia gamma di applicazioni e carichi di lavoro”, ha affermato Scott Herkelman, vicepresidente aziendale e direttore generale, Graphics Business Unit di AMD. “Portare questa architettura rivoluzionaria nella nostra linea di schede grafiche per workstation consente agli utenti di affrontare set di dati molto più grandi, ridurre drasticamente i tempi di rendering e velocizzare l’elaborazione di modelli e simulazioni altamente complessi. La serie AMD Radeon PRO W6000 offre ai professionisti un nuovo potente strumento nel loro arsenale per accelerare i progetti e dare vita a visioni creative.”

La GPU AMD Radeon Pro W6800 ha 3840 Stream Processors, prestazioni FP32 fino a 19,25 TFLOPS e FP16 fino a 38,5 TFLOPS. È dotata di 32GB di memoria GDDR6 a 16Gbps su un’interfaccia a 256-bit e la memory bandwidth è di 512GB/s. Per quanto riguarda le porte, è dotata di 6 Mini-DisplayPort 1.4. La GPU richiede un PSU da minimo 650W, viene alimentata da un cavo 8+6 pin e misura 267mm in lunghezza.

AMD Radeon Pro W6600, invece, ha 1792 Stream Processors, fino a 10.4 TFLOPS in FP32 e fino a 20.8 TFLOPS per quanto riguarda FP16. La memoria GDDR6 è da 8GB a 14Gbps, su un’interfaccia a 128-bit e con una memory bandwidth di 224GB/s. È dotata di 4 porte DisplayPort 1.4. La GPU richiede un PSU da minimo 350W, viene alimentata da un cavo a 6 pin e misura 241mm in lunghezza.

Infine la AMD Radeon Pro W6600M dedicata alle workstation portatili ha 1792 Stream Processors, fino a 10.4 TFLOPS per le prestazioni FP32 e fino a 20.8 per quelle FP16. È accompagnata da 8GB di memoria a 14GBps, su un’interfaccia a 128-bit con una memory bandwidth di 224GB/s.

Prezzi e disponibilità

La scheda grafica AMD Radeon Pro W6800 è disponibile al prezzo consigliato di 2249 dollari; la Radeon Pro W6600 dovrebbe essere disponibile presso i rivenditori nel terzo trimestre del 2021 ad un prezzo consigliato di 649 dollari. La scheda grafica dedicata alle workstation portatili, invece, sarà disponibile nell’HP Fury ZBook G8 in alcuni paesi a partire da luglio 2021.