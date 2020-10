AMD Radeon RX 6000, confermato il supporto al codec AV1

Qualche settimana fa, la presentazione di una patch per il kernel Linux da parte di AMD per il supporto alla decodifica AV1 aveva lasciato intendere che, così come le schede grafiche NVIDIA Ampere della serie RTX 30, anche le prossime Radeon RX 6000 avrebbero abbracciato tale tecnologia. A quanto pare sarà proprio così!

Infatti, Microsoft recentemente ha proprio confermato che le nuove GPU della serie Radeon RX 6000 di AMD supporteranno il nuovissimo codec AV1 progettato da Alliance for Open Media (AOM). Questo significa che tutti e tre i maggiori produttori di scheda grafiche (AMD, NVIDIA ed Intel) supporteranno l’encoder. Naturalmente, ciò dovrebbe accelerarne la diffusione ed il supporto e apparentemente indica che la specifica rivale H.266 non sta ricevendo così tanto consenso. Tuttavia, resta da vedere se le GPU integrate da AMD nelle sue APU desktop e mobile saranno capaci di decodificare e codificare in hardware filmati AV1.

Per quanto riguarda l’encoder, AV1 è il 50% più efficiente di H.264 ed il 20% migliore di VP9, ​​il che significa che le dimensioni dei file finali sono dimezzate rispetto alla codifica H.264, pur offrendo lo stesso livello di qualità. Questa è un’ottima notizia poiché un sempre maggior numero di persone sta abbonando il FullHD per passare al 4K e persino 4K 60fps, che può essere piuttosto impegnativo da archiviare e trasmettere in streaming sulle connessioni Internet più lente.

Se disponete di una GPU dotata di supporto nativo AV1, potrete già vedere le sue prestazioni sui filmati AV1 già presenti su YouTube. Basta semplicemente selezionare un video, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare “Statistiche per nerd” per verificare se viene utilizzato il codec AV1 o meno.

Ricordiamo che AMD presenterà la sua nuova linea di schede grafiche basate sull’architettura RDNA 2, impiegata anche della console di prossima generazione Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X/S, il prossimo 28 ottobre alle 18:00.