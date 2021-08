AMD Radeon RX 6600 XT è la nuova GPU di riferimento per il mining?

La Radeon RX 6600 XT di AMD è stata appena lanciata e, oltre a fornire solide prestazioni in ambito gaming, la scheda grafica basata sulla GPU Navi 23 è anche abbastanza efficiente nel mining di Ethereum.

A seconda del produttore, le frequenze di clock della Radeon RX 6600 XT possono variare da un modello all’altro. Tuttavia, le schede dovrebbero funzionare più o meno alla stessa maniera prima di passare a operazioni in grado di massimizzare il suo potenziale. Ad esempio, una ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming OC con le impostazioni predefinite è in grado di raggiungere 28MH/s in Ethash, ma, con un po’ di ottimizzazione e overclock delle memorie GDDR6, è possibile ottenere un hash rate di 32MH/s.

Se ci concentriamo esclusivamente sull’hash rate, la Radeon RX 6600 XT non sembra affatto impressionante, considerando che possiamo ottenere prestazioni di mining simili su una Radeon RX 570 o RX 580 con alcune regolazioni. Tuttavia, la scheda grafica basata su Polaris assorbe più potenza, e questa è l’area in cui la Radeon RX 6600 XT eccelle davvero. Mentre la Radeon RX 570 o RX 580 può assorbire oltre 130W, la Radeon RX 6600 XT ha mantenuto il suo consumo energetico entro il margine di 75W, ma è possibile abbassare ulteriormente questo valore a seconda del modello e l’utilizzo di alcune impostazioni particolari.

Questo porta la Radeon RX 6600 XT ad essere molto più efficiente di altri modelli RDNA 2, come la Radeon RX 6800, o la GeForce RTX 3060 (questo prima che NVIDIA integrasse un limitatore all’hash rate di Ethereum).

Credit: AMD Reddit/Wccftech

La Radeon RX 6600 XT, come qualsiasi altra scheda grafica lanciata durante la pandemia vista la carenza globale di semiconduttori, soffre di scalping e scorte limitate. Se anche i miner dovessero prenderla di mira, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.