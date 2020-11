AMD Radeon RX 6700 e RX 6700 XT faranno tremare la concorrenza

Dopo il lancio delle GPU Radeon RX 6800, RX 6800 XT e con la top di gamma RX 6900 XT in arrivo nelle prossime settimane, AMD può finalmente concentrarsi sulla fascia media del mercato. Le Radeon RX 6700 e RX 6700 XT sembrano avere le carte in tavola per diventare le nuove regine del rapporto potenza/prezzo secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete.

Patrick Schur ha pubblicato su Twitter alcuni dettagli riguardanti i probabili target di potenza delle GPU Navi 22, ovvero i chip che potrebbero essere montati sulle ancora non annunciate Radeon RX 6700 e RX 6700 XT.

AMD sulla RX 6700 XT dovrebbe mantenere il conteggio delle Compute Unit identico al modello precedente, la RX 5700 XT, ovvero 40 CU. Ad ogni modo la nuova scheda di fascia media dovrebbe poter contare su una migliore efficienza, clock più alti e, in generale, maggiore forza bruta. La VRAM GDDR6 della scheda potrebbe arrivare a 12GB contro gli 8GB della RX 5700 XT, un incremento che potrebbe garantire agli utenti di spingere più in alto la qualità grafica dei loro titoli preferiti.

NV22 XT 186-211 W TGP (RX 6700 XT) 🧐

NV22 XTL 146-156 W TGP (RX 6700?)

12 GB GDDR6 — Patrick Schur (@patrickschur_) November 20, 2020

Stando alle indiscrezioni, Navi 22 XT avrà un consumo TGP compreso tra 186W e 211W, un miglioramento rispetto ai 225W della RX 5700 XT basata su Navi 10. La RX 6700, basata su Navi 22 XTL dovrebbe assestarsi tra i 146 e i 156 Watt, molto meno dei 180W della RX 5700.

Il bus di memoria delle RX 6700 e RX 6700 XT dovrebbe essere di 192 bit per accomodare i 12GB di memoria previsti. Se comparati ai “soli” 8GB di memoria video utilizzati sulla RTX 3070, AMD avrebbe dalla sua un discreto vantaggio per dare filo da torcere alla concorrenza in questa fascia di mercato.

La presentazione delle nuove GPU AMD dovrebbe avvenire a gennaio 2021, periodo entro il quale si vocifera anche Nvidia voglia lanciare delle nuove schede di fascia media come la tanto vociferata RTX 3060 Ti.