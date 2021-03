AMD Radeon RX 6700 XT, sarà questo il prezzo della nuova scheda?

Come probabilmente già saprete, AMD, dopo mesi di rumor ed anticipazioni, finalmente presenterà ufficialmente la sua nuova proposta per la fascia media del mercato, la scheda grafica Radeon RX 6700 XT, domani, mercoledì 9 marzo, alle ore 17:00 italiane. Da precedenti leak sappiamo già che il prodotto dovrebbe equipaggiato con 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus a 192bit ed animato dalla GPU Navi 22, la quale potrà contare su 40CU (Compute Unit), per un totale di 2.560 Stream Processor, rendendo la Radeon RX 67000 XT la perfetta sostituita della RX 5700 XT per l’esecuzione di videogiochi a risoluzione 1440p. Ovviamente, saranno presenti anche tutti gli avanzamenti tecnologici introdotti con la nuova architettura RDNA 2, tra cui il supporto all’Infinity Cache e la possibilità di effettuare calcoli accelerati via hardware per gli effetti di Ray Tracing in tempo reale.

Recentemente, il canale YouTube Moore’s Law Is Dead, come ripreso dai colleghi di Guru3D, ha parlato più approfonditamente del presunto prezzo della scheda grafica, che dovrebbe aggirarsi nella fascia dei 479-499 dollari almeno per il modello reference, mentre per quelli custom sarà necessario sborsare un maggiore quantitativo dei denaro. Per quanto riguarda le performance, il modello reference dovrebbe offrire prestazioni equiparabili alla GeForce RTX 3060 Ti, mentre le varianti overcloccate di fabbrica dovrebbero avvicinarsi alla GeForce RTX 3070.

Piuttosto interessante quanto affermato da Moore’s Law Is Dead inerentemente alla disponibilità. Stando alle sue parole, infatti, la scheda dovrebbe essere lanciata in quantità maggiori rispetto agli altri modelli di GPU RDNA 2, il che lascia ben sperare relativamente alla capacità di riuscire a comprarne una al Day One (sebbene la domanda prevista sia piuttosto consistente, anche per il rinnovato interesse dei miner). Per il momento non ci resta altro che attendere ancora un giorno per avere informazioni ufficiali direttamente da AMD.