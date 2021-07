AMD Radeon RX 6700 XT e scheda RISC-V, un binomio apparentemente perfetto

Quando SiFive l’anno scorso ha introdotto la sua scheda madre desktop RISC-V, la HiFive Unmatched, era chiaro fin dall’inizio che prima o poi un appassionato avrebbe tentato di provare a utilizzare il suo SoC per qualcosa per cui non è pensato: l’utilizzo generico del PC con grafica ad alte prestazioni e decodifica video. Sembra che quel momento sia arrivato, poiché qualcuno è riuscito a far funzionare la Radeon RX 6700 XT di AMD con un SoC RISC-V tramite Linux.

Il computer scientist René Rebe ha deciso di dimostrare che HiFive Unmatched di SiFive non solo può eseguire Linux ma può anche utilizzare un processore grafico ad alte prestazioni, come riporta Hackster.io. Per fare ciò, ha trascorso 10 ore ad applicare patch al kernel Linux per aggiungere il supporto per la scheda grafica Radeon RX 6700 XT di AMD e il driver Mesa Gallium 21.1.5.

Rebe non solo è riuscito a fare in modo che la Radeon RX 6700 XT di AMD mostri la GUI di Linux, ma gli ha anche fatto eseguire il rendering della grafica 3D con accelerazione hardware e la decodifica video. Non ha provato a lanciare giochi (ci sono alcune limitazioni con la decodifica video) ma poiché questo è il primo tentativo al mondo di far funzionare una GPU ad alte prestazioni con RISC-V, l’impresa può essere considerata un successo.

La scheda HiFive Unmatched di SiFive con il SoC Freedom U740 ha tutte le interfacce I/O del PC a cui gli utenti sono abituati, inclusi PCIe 3.0 x8/16, slot M.2 e porte USB. A tal fine, è possibile installare quasi tutti i componenti hardware moderni in un PC alimentato dalla scheda HiFive Unmatched. C’è però una limitazione: Linux non supporta correttamente RISC-V poiché la maggior parte dei chip basati su RISC-V sono microcontrollori che non possono eseguire sistemi operativi di alto livello. Sebbene ci siano alcuni SoC RISC-V che possono eseguirli (ad esempio Freedom U740), non sono particolarmente veloci.

Tutti i dettagli su come René Rebe sia riuscito a far dialogare la scheda madre RISC-V HiFive Unmatched con Radeon RX 6700 XT di AMD sono disponibili nel suo canale YouTube, “Bits Inside by René Rebe”.