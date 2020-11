AMD Radeon RX 6800 batte RTX 3070 nei primi test

AMD, in occasione della presentazione ufficiale dello scorso 28 ottobre, ha annunciato la nuova serie di schede grafiche basate sull’architettura RDNA 2, la stessa impiegata anche sulle console di prossima generazione Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S. In particolare, le Radeon RX 6800 e Radeon RX 6800 XT saranno disponibili entrambe dal prossimo 18 novembre, mentre il modello di punta, Radeon RX 6900 XT, arriverà sul mercato l’8 dicembre.

Recentemente l’utente Twitter @PJ_Lab_UH di Unoko’s Hardware, ha pubblicato due benchmark del modello Radeon RX 6800 nel gioco Shadow Of The Tomb Raider. Ricordiamo che la scheda offrirà 60CU, avrà un game clock di 1.815MHz, 2.105MHz di Boost Clock, 128MB di Infinity Cache e 16GB di RAM GDDR6, mentre il numero di Watt assorbiti sarà di 250W. Stando alle parole di AMD, le prestazioni ottenibili saranno superiori alla GeForce RTX 2080 Ti. Il sistema di prova era equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 3500X e 16GB di memoria DDR4.

R5 3500x @ 4.3 + RX 6800 SOTTR RT on 4K 46 2K 80 pic.twitter.com/LpSCn6xBGN — PJ (@PJ_Lab_UH) October 31, 2020

Per effettuare un confronto con due proposte della diretta rivale NVIDIA che dovrebbero avere prestazioni simili (GeForce RTX 2080Ti e RTX 3070), i colleghi di Wcctech hanno effettuato lo stesso test usando le medesime impostazioni così da avere una sorta di riferimento per valutare le performance della nuova GPU AMD.

Come potete vedere, le prestazioni a risoluzione 4K e 1440p sono piuttosto simili e, inoltre, disattivando il DLSS, tecnologia proprietaria di NVIDIA, Radeon RX 6800 riesce a generare un numero maggiore di FPS.

@PJ_Lab_UH ha inoltre pubblicato il risultato ottenuto dalla scheda in Time Spy, dove la Radeon RX 6800 è riuscita ad ottenere un punteggio grafico pari a 16.775.

R5 3500x + RX 6800, 16775 gp ts 250~280w pic.twitter.com/SZXWBu7EIo — PJ (@PJ_Lab_UH) October 31, 2020

Anche in questo caso i ragazzi di Wccftech hanno ripetuto il test usando altre schede video per effettuare un confronto, evidenziando delle performance davvero eccellenti per la Radeon RX 6800, che riesce anche ad avvicinarsi in maniera marcata alla RTX 3080.

Ovviamente, per il momento, questi risultati vanno presi con le pinze e non vediamo l’ora di effettuare tutti i test del caso in prima persona per verificare la bontà delle nuove proposte AMD.