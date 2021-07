AMD Radeon RX 6900 XT LC messa alla prova, è in grado di superare la RTX 3090?

Il sito tedesco PCGamesHardware è riuscito a mettere le mani sulla scheda video AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled, disponibile esclusivamente presso determinati produttori di preassemblati. La scheda è dotata di una frequenza leggermente superiore a quella originariamente pubblicizzata e quindi le sue prestazioni sono un po’ più alte di quanto si possa pensare. Ma basterà a superare le rivali NVIDIA?

Credit: Maingear

Quando AMD ha presentato ufficialmente la sua scheda grafica Radeon RX 6900 XT LC lo scorso mese non ha rivelato tutte le sue specifiche. Come ha scoperto PCGH, la Radeon RX 6900 XT LC si basa sulla GPU Navi 21 XTXH di AMD con 5120 Stream Processor, un TGP (Typical Graphics Power, per l’intera scheda) più elevato e nessuna limitazione di clock. Ciò significa che il TGP può essere spinto sino a 400 W, aprendo le porte al raggiungimento frequenze estreme.

Per impostazione predefinita, la GPU dispone di un game clock di 2.250MHz in grado di aumentare fino a 2.435MHz (grazie al TGP di 400 W passerà più tempo a lavorare in modalità boost rispetto a una normale Radeon RX 6900 XT) e offre un maggiore potenziale in overclock. Oltre al clock più elevato, la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled possiede anche 16GB di memoria GDDR6 con una velocità di trasferimento dati di 18,5GT/s, 0,5Gb/s in più rispetto a quanto pubblicizzato inizialmente. Ciò gli conferisce una larghezza di banda di picco di 591GB/s, con un aumento del 15,6% rispetto alle normali GDDR6 da 16GT/s della Radeon RX 6900 XT.

Credit: Maingear

Con un clock della GPU superiore del 12% e una larghezza di banda di memoria di picco maggiore del 15,6%, la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled è chiaramente più veloce della Radeon RX 6900 XT reference di AMD, anche se potrebbe essere ancora sfidata da schede come la Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition di Sapphire. Ma può battere la GeForce RTX 3090/3080 Ti di NVIDIA? PCGH ha scoperto che mentre ci sono numerose occasioni in cui la Radeon RX 6900 XT LC di AMD è in grado di superare la GeForce RTX 3090/3080 Ti, nella maggior parte dei casi è l’architettura Ampere di NVIDIA a spuntarla sulla RDNA 2 di AMD, in particolare con gli effetti Ray Tracing attivi.

In definitiva, nonostante la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled di AMD non sia la scheda grafica più veloce del pianeta, è chiaramente tra le migliori schede video disponibili attualmente.