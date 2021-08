AMD Radeon RX 6900 XTX in sviluppo per superare la GeForce RTX 3090?

L’utente Twitter CyberPunkCat ha condiviso una presunta slide ufficiale AMD nella quale viene confermata l’esistenza di una nuova scheda grafica che dovrebbe andare ad aggiungersi alla famiglia di prodotti basati sull’architettura RDNA 2. Secondo quanto riferito, la Radeon RX 6900 XTX dovrebbe offrire frequenze più alte sia per la GPU che per le memorie, consentendole di superare anche la GeForce RTX 3090 di NVIDIA, una delle migliori schede grafiche attualmente sul mercato (a patto di trovarla!). Le specifiche dovrebbero essere in linea con la Radeon RX 6900 XT raffreddata a liquido, disponibile solo per gli OEM. Tuttavia, va tenuto in considerazione che non è stata specificata la data della slide, quindi potrebbe riferirsi ancora alla variante Liquid Cooled o a un vero e proprio nuovo modello.

La GPU Navi 21 di AMD è ampiamente utilizzata nella famiglia Big Navi. Attualmente, ci sono quattro varianti del die Navi 21 se non prendiamo in considerazione i modelli professionali. Navi 21 XL e Navi 21 XT sono alla base, rispettivamente, della Radeon RX 6800 e della Radeon RX 6800 X, mentre Navi 21 XTX equipaggia la Radeon RX 6900 XT standard e, infine, la Navi 21 XTXH dà vita a modelli di categoria superiore, come la Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate di PowerColor.

La Radeon RX 6900 XTX molto probabilmente utilizzerà la GPU Navi 21 XTXH, che rappresenta la più veloce del lotto. In questa occasione, la scheda grafica non sarà fornita solo di velocità di clock migliorate, ma presumibilmente anche di memorie più veloci. Nella slide viene affermato che la Radeon RX 6900 XTX offre prestazioni FP32 fino a 24,93 TFLOP, con un aumento dell’8% rispetto alla normale Radeon RX 6900 XT. Supponendo che la quantità di Stream Processor non cambi, la Radeon RX 6900 XTX dovrebbe debuttare con un boost clock di 2.435MHz. Mentre la normale Radeon RX 6900 XT è dotata di memorie GDDR6 da 16Gb/s, la Radeon RX 6900 XTX dovrebbe essere dotata di memorie da 18Gb/s, con una larghezza di banda massima di 576GB/s. Pertanto, la Radeon RX 6900 XTX offre fino al 13% in più di throughput.

Le prestazioni della Radeon RX 6900 XT erano già molto vicine alla GeForce RTX 3090. Con il nuovo restyling, la Radeon RX 6900 XTX non dovrebbe avere problemi a battere la GeForce RTX 3090 (almeno senza attivare gli effetti Ray Tracing), ma dovremo aspettare di averla tra le mani per scoprirlo.