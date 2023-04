La AMD Radeon RX 7600 XT arriverà ufficialmente il prossimo 25 maggio 2023. Si tratta di una scheda di fascia medio-bassa che dovrebbe essere basata sul design Navi 33, prodotto a 5 nanometri e basato sull’architettura RDNA 3. L’indiscrezione arriva dal noto Moore’s Law Is Dead, che ha condiviso le nuove informazioni su Twitter.

Chi parteciperà al Computex 2023 potrà vedere dal vivo i primi esemplari di Radeon RX 7600 XT. Gli esemplari dedicati alla stampa dovrebbero arrivare qualche giorno prima, e dovremmo essere in grado di pubblicare una prima recensione già il 24 maggio – ma molto dipende dagli effettivi tempi di consegna, che a volte si sono prolungati parecchio.

Nel frattempo, non si sa ancora nulla dei modelli superiori, le RX 7800 (XT) e RX 7700 (XT); tanto che secondo alcuni questi modelli potrebbero essere stati cancellati. Oppure, e ci sembra più probabile, AMD e i vari partner vogliono vedere come sarà accolta la RX 7600 XT prima di prendere ulteriori decisioni, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

Sicuramente dalla RX 7600 XT ci aspettiamo una scheda dal prezzo accessibile, che permetta alla maggior parte delle persone di portarsi a casa una scheda moderna, in grado di eseguire giochi a 1080p e possibilmente in Quad HD. In altre parole, un concorrente di Nvidia RTX 4060 più che della 4070. Proprio per la sua collocazione, come prodotto entry level, il prezzo sarà una variabile fondamentale.

Stando alle indiscrezioni circolate finora, stiamo parlando di una GPU Navi 33 con 28 Compute Unit (1.792 SP) e 8 GB di VRAM – qualcosa di simile alla Radeon RX 7600M, quindi, ma con un design termico superiore.