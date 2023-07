L’attesa per la nuova scheda video di AMD, ammesso che esista veramente, potrebbe non essere poi così lunga. È emersa una possibile anticipazione sulla presenza della tanto vociferata scheda grafica Radeon RX 7600 XT nelle pagine ufficiali del sito del produttore.

Tuttavia, mentre alcuni sono entusiasti di questa scoperta, altri sono scettici e ritengono che si tratti solo di un errore di traduzione sul sito web di AMD Germania.

L’apparizione del titolo “RX 7600 XT” nella pagina prodotto della RX 7600 non-XT sul sito web di AMD Germania ha sollevato diverse speculazioni. Alcuni ritengono che sia un semplice errore di traduzione, dato che non è insolito commettere piccoli errori di questo tipo. Tuttavia, c’è anche la possibilità che AMD abbia volutamente lasciato trapelare questa informazione per creare hype intorno a una futura variante “XT” della RX 7600.

Considerando che la RX 7600 base è già dotata di una GPU Navi 33 completa, un’eventuale versione XT potrebbe focalizzarsi sull’aumento della capacità di memoria, portandola a 16GB. Questo potrebbe essere un modo per AMD di competere con l’imminente lancio della RTX 4060 Ti di Nvidia, che avrà anch’essa 16GB di memoria. Tuttavia, è importante sottolineare che un incremento della memoria non comporterebbe necessariamente a un miglioramento significativo delle prestazioni, ma potrebbe offrire una gestione più fluida dei giochi che richiedono un utilizzo intensivo della VRAM.

Fino ad oggi, AMD ha lanciato solo tre schede grafiche Radeon 7000, un numero che può sembrare modesto in confronto alle sei proposte da Nvidia, con un’altra in arrivo. Mentre le due RX 7900 e la RX 7600 sono state accolte positivamente dagli appassionati, molti attendono ancora l’arrivo delle tanto attese RX 7800/7700 basate su Navi 32. Questo segmento di mercato è considerato un punto di forza, in quanto in questa fascia solitamente vengono offerte una buona combinazione di prestazioni e prezzo.

Resta da vedere se l’azienda americana confermerà o smentirà queste speculazioni. Nel frattempo, chi è alla ricerca della migliore GPU da acquistare continuerà a seguire con attenzione le mosse di AMD e Nvidia, nell’attesa di nuove e affascinanti opzioni sul mercato.