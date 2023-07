Il mondo dell’hardware è, da sempre, ricco di rumor, indiscrezioni e soffiate, che approdano sul web, a cadenza giornaliera, toccando ogni tipologia di nuova componente in uscita. Oggi, è il turno delle nuove schede grafiche AMD Radeon RX 7700 e Radeon RX 7800, delle quali, a parte conoscere in maniera approssimativa le prestazioni, non si sa ancora nulla riguardo al prezzo.

Almeno fino a oggi, visto che una fonte piuttosto controversa, l’utente di Twitter, All The Watts!!, ha rivelato, senza fornire ulteriori dettagli, i prezzi delle due schede grafiche. Secondo le sue “aspettative, difatti, la Radeon RX 7700 di AMD avrà un prezzo consigliato di 449 dollari, mentre la più potente Radeon RX 7800 sarà venduta a 549 dollari.

RX 7700 $449

RX 7800 $549 — All The Watts!! (@All_The_Watts) July 19, 2023

Questa boutade, ovviamente, si va ad aggiungere alle molte altre che hanno già popolato il web ma a differenza di altri rumor, questo specifico caso sempra davvero poco credibile. Quello che fa sorridere, è che il motivo di una così scarsa credibilità, deriva proprio da un’altra, recente, “soffiata” di All The Watts!!, il quale avrebbe condiviso una tabella di benchmark di 3DMark, nella quale figurano anche le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 7700 e Radeon RX 7800.

I dati trafugati da All The Watts!!, mostrano un confronto interessante con altre schede grafiche sul mercato. Ad esempio, secondo le stime di 3DMark, la Radeon RX 7700 di AMD batte la Nvidia RTX 4060 Ti e la Radeon RX 6700 XT in termini di prestazioni. Tuttavia, proprio questi risultati, hanno fatto sorgere il dubbio se un prezzo di soli 50$ più alto rispetto alla RTX 4060 Ti, e di 119$ rispetto alla Radeon RX 6700 XT, sia effettivamente realistico, una volta rapportato alle prestazioni della scheda grafica.

Per quanto riguarda la Radeon RX 7800, invece, le cose sono molto diverse, visto che con un prezzo, ipotetico, di 549$, ci si ritroverebbe fra le mani una scheda grafica che, sempre secondo 3DMark, sembra non riuscire a battere né la stessa Radeon RX 6800 di AMD, reperibile a 450$, né la Nvidia GeForce RTX 4070, con un prezzo di partenza che gravita attorno ai 599$.

La tabella trapelata da 3DMark

È importante ricordare che queste sono solo ipotesi e, come spesso accade nel settore, tutte queste indiscrezioni potrebbero rivelarsi in un enorme “fuoco di paglia”.

Quello che è certo, invece, è che AMD ha intenzione di utilizzare il suo processore grafico Navi 32, sia per la Radeon RX 7700 che per la Radeon RX 7800 ma a parte questo, le configurazioni esatte di queste nuove schede rimangono avvolte nel mistero e si dovrà attendere ancora un po” (presumibilmente fino a fine agosto) prima di avere delle conferme ufficiali riguardo alle specifiche, e ai prezzi, di queste attese schede grafiche targate AMD.