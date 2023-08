AMD non presenterà le nuove schede video RX 7800 XT e RX 7700 XT se non tra poche ore, alla Gamescon 2023 in Germania. Tuttavia, sono ormai poche le informazioni che ancora non sappiamo su queste schede.

In effetti è stata la stessa azienda a pubblicare un tweet, poi cancellato, dove si rendevano noti i nuovi modelli. In particolare, sono state diffuse, seppure per poco tempo, le immagini dei modelli reference, quelli cioè che i vari OEM prendono come base di partenza per sviluppare le loro varianti.

Entrambe le schede vantano un design a doppia ventola, con un design a doppio slot e doppio connettore di alimentazione a 8 pin. Entrambe dovrebbero essere basate sull’architettura Navi 32 di AMD (RDNA3) e le prime indiscrezioni suggeriscono una configurazione di 16 GB di VRAM per la RX 7800 XT e 12 GB per la RX 7700 XT.

Queste due schede sono importanti perché vanno a colmare una lacuna nella lineup dell’azienda, consentendole di proporre un’alternativa a Nvidia in tutte le fascia di prezzo.

Quanto alla GPU Navi 32, stiamo parlando di 60CU e un bus di memoria a 256-bit, con 64MB di Infinity Cache.

La RX 7800 XT utilizza la configurazione completa di questa GPU, con 60 CU, 128 acceleratori AI, 16 GB di memoria GDDR6 (19,5 Gbps) su un bus a 256 bit. La scheda offre quindi meno core rispetto alla RX 6800 XT di ultima generazione (72 CU). La velocità di clock della GPU raggiunge i 2430 MHz e consuma 263 W di potenza.

Le specifiche della RX 7700 XT superano le aspettative. Impiega 54 CU e 108 acceleratori AI, un notevole miglioramento rispetto alla precedente generazione RX 6700 XT (con 40 CU). Questo modello utilizza anche 12 GB di memoria GDDR6 su un bus a 192 bit, anche se la banda di memoria è leggermente inferiore, 18 Gbps. la RX 7700 XT presenta un TBP più elevato rispetto alla RX 6700 XT, con un aumento di 15W a 245W.