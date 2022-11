Nella giornata di ieri, AMD ha finalmente tolto il velo alle sue nuove GPU Radeon RX 7000, presentando le prime due top di gamma, vale a dire RX 7900 XTX e RX 7900 XT. Diverse sono le novità che accompagnano la nuova generazione, a partire da un importante incremento di prestazioni per watt, che come affermato dall’azienda, è migliorato di ben il 54% rispetto la gamma precedente, continuando così a puntare in maniera particolarmente importante sull’efficienza energetica. Oltre al nuovo design MCM (Multi Chip Module) e a numerose unità di calcolo in più della passata serie, le nuove schede video sfoggiano anche alcuni dei più recenti standard, primo tra tutti il PCI-E 5.0 e il nuovissimo Display Port 2.1, ampiamente anticipato attraverso le indiscrezioni pre-lancio.

L’insider harukaze5719 ha ora condiviso delle diapositive che mostrano un primo confronto con la top di gamma concorrente, vale a dire Nvidia GeForce RTX 4090. Il paragone, avvenuto su quattro titoli tripla A, vede la scheda video di AMD giocarsela quasi sempre con la GPU Nvidia: su Cyberpunk 2077 e Metro Exodus entrambi a risoluzione 4K, la RX 7900 XTX è davanti la RTX 4090, anche se veramente di un soffio, mentre sugli altri due giochi, ovvero Watch Dogs: Legion e Call of Duty Modern Warfare 2, sempre a risoluzione 4K, la top di gamma AMD deve pagare pegno, anche se pure in questo caso la differenza è tutto sommato poca.

Fonte: harukaze5719

Ciò porrebbe la RX 7900 XTX, la quale verrà lanciata al prezzo di 999 dollari, in un’ottima posizione sul rapporto prezzo/prestazioni rispetto le proposte di fascia alta Nvidia, disponibili a prezzi ben più elevati. Oltre a ciò, AMD dovrebbe ormai aver accorciato le distanze per quanto riguarda il supersampling: il nuovo FSR 3, annunciato durante l’evento di presentazione, promette performance abbastanza vicine al DLSS 3 di Nvidia, andando così a colmare il gap anche in quell’ambito. Le promesse riguardano poi anche il ray tracing, lacuna della generazione passata di Radeon, che dovrebbe poter beneficiare di nuovi Ray Accelerator, in grado di gestire fino a 1,5 volte più raggi di luce.

Non resta che attendere il lancio effettivo sul mercato, per provare con mano le novità delle nuove Radeon e scoprire se davvero riescono a competere (o perfino superare) con le proposte di Nvidia.