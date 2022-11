Man mano che ci avviciniamo al debutto ufficiale nel mercato delle nuove GPU Radeon RX 7000 di AMD, le informazioni che trapelano in rete ci svelano nel dettaglio le novità della nuova generazione. Ieri è stato il turno del processore grafico Navi 31 e la sua architettura RDNA 3, mentre adesso sono da poco saltate fuori delle nuove diapositive che mostrano nel dettaglio il disegno del PCB della versione reference di RX 7900 XTX. A differenza di Nvidia e delle sue Founders Edition, AMD commissiona la progettazione del PCB ai suoi partner che a loro volta lo vendono all’azienda di Sunnyvale.

Come avviene per ogni scheda video di riferimento, la RX 7900 XTX fa uso di componenti di fascia alta, a cominciare dal PCB a 14 strati, che include 4 strati aggiuntivi in rame. Nella parte superiore destra sono posizionati i due connettori di alimentazione PCI-E da 8 pin, che insieme allo slot della scheda madre permettono di erogare una potenza massima di 375W. La scheda fa uso di un sistema VRM con 20 fasi DrMOS ad alta efficienza. I 12 moduli di memoria VRAM GDDR6, come accade su tutte le GPU, sono posizionate intorno al processore grafico e sono serviti da un bus di 384-bit. La connettività include due DisplayPort 2.1, una USB Tipo C con passthrough DisplayPort e un HDMI 2.1a.

Fonte: AMD

Fonte: AMD

AMD ha anche migliorato il design del dissipatore, dotato di lamelle, camera di vapore e raffreddato da ventole assiali, con controllo individuale della velocità di rotazione e sensore per il rilevamento della temperatura dell’aria aspirata: la piastra contenente la camera di vapore è ora più grande del 10% rispetto le schede della generazione passata ed è anche presente un dissipatore secondario, pensato per prelevare il calore da altre fonti minori e rinforzare ulteriormente la struttura della scheda video. AMD sta inoltre per introdurre un nuovo materiale per il contatto termico con la GPU e la memoria, insieme a dei pad termici ultra morbidi per i MOSFET.

La RX 7900 XTX risulta anche più grande della sorella minore RX 7900 XT: misura infatti 28,7cm ed è spessa 12,3cm, mentre la 7900 XT è lunga 27,6cm e spessa 11,3cm. Entrambe mantengono comunque un design 2,5 slot, risultando decisamente più compatte della RTX 4090. Quest’ultimo fattore è stato sottolineato durante la presentazione da AMD, specificando che “non sarà necessario cambiare case e alimentatore”, lanciando al tempo stesso una frecciatina a Nvidia, che ha invece fatto l’esatto opposto con la sua ultima top di gamma.