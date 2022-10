Con la nuova generazione di GPU Radeon RX 7000, AMD punta a competere maggiormente con quello che è il suo attuale avversario, vale a dire Nvidia e le sue RTX 4000 da poco lanciate sul mercato. L’architettura RDNA 3, con il suo inedito design MCM (Multi Chip Module) votato all’efficienza energetica, fa ben sperare per quanto riguarda le performance nel segmento top di gamma, situazione in cui ci sono ancora delle lacune in ray tracing rispetto alle ben più performanti soluzioni Nvidia. Proprio in questa fascia, l’azienda prevede di rilasciare i due modelli Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX.

Della Radeon RX 7900 XT ve ne abbiamo già parlato in precedenza, mentre la RX 7900 XTX è da poco trapelata tra le indiscrezioni e sarebbe anche stata confermata da una presunta slide, che proviene da una presentazione che AMD ha tenuto internamente. L’immagine, diffusa dall’insider “chi11eddog“, mostra quello che sembra essere una parte di una diapositiva, dove è riportata la dicitura “XTX” accanto al nome modello censurato, insieme al numero 24, il quale fa appunto riferimento alla quantità di memoria VRAM.

XT : 20GB

XTX : 24GB

confirmed. pic.twitter.com/wcCvqcWcd1 — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) October 29, 2022

Oltre a ciò, l’insider ha anche fornito qualche piccola informazione in più sulla scheda video, che nello specifico dovrebbe avere un bus di 384-bit per la memoria GDDR6 da 24 GB e 20Gbps, mentre le connessioni includerebbero 1 HDMI, 2 DisplayPort e addirittura un’uscita USB Tipo C. Le specifiche tecniche complete rimangono ancora sconosciute, basandoci tuttavia sulle indiscrezioni attualmente disponibili, la Radeon RX 7900 XTX dovrebbe essere basata sul processore grafico Navi 31 XTX, presumibilmente dotato di 48 WGP (Working Group Processors) per un totale di 12.288 unità di elaborazione. Anche in questo caso la frequenza operativa massima dovrebbe raggiungere (o perfino superare) i 3GHz, mentre il TBP dovrebbe attestarsi sui 400W. L’interfaccia supportata sarà infine il PCI-E 5.0, a differenza da quanto scelto da Nvidia e Intel, rimaste con PCI-E 4.0.

Per la conferma bisognerà tuttavia attendere la presentazione di lancio ufficiale, che si terrà il 3 novembre, dove verrà svelato anche il prezzo. Sarà curioso vedere se AMD si discosterà da Nvidia anche in questo caso, oppure alzerà le cifre portandole alla pari delle concorrenti RTX 4000.