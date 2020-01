AMD rinnova i vertici, tra le new entry c’è anche un ex di Intel

AMD ha annunciato diverse promozioni e nuove assunzioni ai vertici. “Il rafforzamento e l’espansione del nostro gruppo dirigente sono fondamentali per sfruttare quanto abbiamo generato negli ultimi anni”, ha dichiarato la dott.ssa Lisa Su, presidente e CEO di AMD. “Sono lieta di annunciare queste aggiunte al nostro team di dirigenti senior. Ognuno di questi leader svolgerà ruoli chiave nell’aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di crescita a lungo termine nei prossimi anni”.

Sono quattro le promozioni. Nazar Zaidi diventa vicepresidente senior per il comparto “Cores, Server SoC and Systems IP Engineering”, dove avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo dei core dei microprocessori, delle soluzioni server e altre proprietà intellettuali a livello di sistema.

Andrej Zdravkovic diventa vicepresidente senior of Software Development e guiderà i team “responsabili di tutti gli aspetti della strategia software di AMD e lo sviluppo per quanto riguarda i prodotti grafici, client e datacenter”.

Spencer Pan diventa vicepresidente senior per le vendite in Cina e presidente di AMD “Greater China” (Cina, Hong Kong, Macau e Taiwan) e guiderà tutte le vendite e le iniziative di AMD nell’area, oltre a occuparsi dell’espansione e delle relazioni con i clienti. Infine ecco Jane Roney, che si occuperà nel ruolo di vicepresidente senior per le “Business Operations” dei processori critici all’interno dell’azienda per supportare la crescita.

AMD ha inoltre assunto Daniel (Dan) McNamara nel ruolo di senior vice president e general manager della divisione server. McNamara ha ricoperto più recentemente il ruolo di vicepresidente senior e general manager del Network and Custom Logic Group di Intel, ma ha una carriera lunga 27 anni con ruoli ingegneristici e di gestione in Altera, StarGen, SemiTech Solutions and Raytheon.

Il suo compito in AMD sarà quello di accelerare il successo dei processori EPYC AMD di seconda generazione favorendone l’adozione tra i partner cloud, aziendali e altri ecosistemi.