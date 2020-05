AMD Ryzen 3 3100, in overclock sfiora i 6GHz

Il ruolo dei video nel Business Liquido

Oggi scopriamo in diretta, insieme a Lorenzo Ait, quale ruolo rivestono i Video all’interno di un Business Liquido. Lorenzo Ait, Imprenditore romano classe 1980, è il maggiore azionista di LBG Holdin - il gruppo imprenditoriale che fornisce servizi di “team as a service” per lo sviluppo tecnologico e di scale up a startup, acceleratori e fondi di investimento - dove ricopre il ruolo di strategist. Ed è anche autore di varie pubblicazioni, tra cui l'ultima "Il Business Liquido non è una scelta" edito da Rizzoli Bur.