AMD ufficializza Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X e chipset B550

AMD ha oggi ufficializzato i processori Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300X e il chipset B550. I due processori vanno quindi a completare la gamma AMD Ryzen 3000 desktop, finora priva di soluzioni low cost (per quanto il Ryzen 5 3600 abbia un prezzo decisamente interessante), mentre il nuovo chipset B550 va a posizionarsi come alternativa budget al più costoso X570.

“I giochi e i programmi stanno diventando sempre più esosi in termini di risorse, di conseguenza gli utenti hanno bisogno di più potenza dai loro PC” ha dichiarato Saeid Moshkelani, senior vice president e general manager in AMD. “AMD è concentrata sull’offrire soluzioni che soddisfino tutti i requisiti richiesti dai programmi, qualsiasi sia la loro complessità. Con l’aggiunta dei nuovi processori Ryzen 3 continuiamo a impegnarci a offrire soluzioni valide ai videogiocatori della fascia mainstream. Abbiamo alzato l’asticella delle prestazioni, raddoppiando i thread dei processori Ryzen 3 per portare il gaming e il multitasking a un nuovo livello”.

I nuovi Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300X sono basati su architettura Zen 2, prodotti a 7nm e dotati di tecnologia SMT. Le nuove soluzioni della serie Ryzen 3000 desktop vantano 18MB di cache e una configurazione 4 core / 8 thread, caratteristiche perfette per supportare al meglio i nuovi giochi e garantire framerate elevati anche con quei titoli che impegnano di più la CPU. Rispetto ai diretti concorrenti, secondo AMD il Ryzen 3 3100 è in grado di offrire il 20% di prestazioni in più nei videogiochi e il 75% di prestazioni in più nella creazione di contenuti.

A livello di caratteristiche tecniche, oltre alle già citate configurazione core / thread e alla cache totale, sappiamo che il Ryzen 3 3100 ha una frequenza base di 3,6 GHz che in boost raggiunge i 3,9 GHz, mentre il Ryzen 3 3300X parte da 3,8 GHz e arriva a un massimo di 4,3 GHz. Entrambi i processori hanno poi un TDP di 65W e sono ovviamente compatibili con il socket AM4. La disponibilità prevista per maggio, a un prezzo consigliato rispettivamente di 99 e 120 dollari.

Modello Core / Thread TDP Frequenza base / boost (GHz) Cache totale (MB) Socket Prezzo di listino (dollari) Disponibilità AMD Ryzen 3 3300X 4C/8T 65 3,8 / 4,3 18 AM4 120 May 2020 AMD Ryzen 3 3100 4C/8T 65 3,6 / 3,9 18 AM4 99 May 2020

Per quanto riguarda invece il chipset B550, sappiamo come detto che andrà ad affiancare il già esistente X570 come alternativa dal prezzo più contenuto e supporterà lo standard PCIe 4.0, garantendo in questo modo un bandwidth doppio rispetto a quello offerto dall’attuale chipset B450. Le prime schede madri con chipset B550 saranno prodotte dai principali partner di AMD come ASRock, Asus, Biostar, Colorful, Gigabyte e MSI, e arriveranno sul mercato a partire dal 16 giugno 2020.