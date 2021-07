AMD, Ryzen 3 5300G portato a frequenze pazzesche su una EVGA X570 Dark

Dopo aver mostrato brevemente l’EVGA X570 Dark, Vince “K|NGP|N” Lucido ha subito messo alla prova la scheda madre. Il famoso overclocker ha spinto l’FCLK del Ryzen 3 5300G fino a 2.433MHz sotto azoto liquido (LN2). Ricordiamo che EVGA X570 Dark è una motherboard di fascia alta pensata per gli appassionati di overclock estremo e sicuramente gli ingegneri avranno aggiunto alcune ottimizzazioni per l’overclock della memoria.

Credit: AMD

Lucido è riuscito a far girare il Ryzen 3 5300G a 5,5 GHz con il suo FCLK a 2.433MHz. Avendo selezionato un rapporto 1:1 con il clock delle memorie, significa che il Ryzen 3 5300G può sfruttare la DDR4-4866 senza penalizzazioni di latenza. L’overclocker non si è neppure accontentato di usare timing rilassati, dato li ha portati a 14-13-12-21 (1T). È chiaro che la scheda madre EVGA X570 Dark sia in grado di gestire un FCLK elevato, anche se i risultati ottenibili dipenderanno dall’IMC (controller di memoria integrato) dell’APU. Aaron Bakaitis, un altro noto overclocker, ha affermato di aver portato il suo FCLK fino a 2.550 MHz, accoppiandolo a memorie DDR4-5100 per avere un rapporto 1:1.

I campioni migliori di Ryzen 5000 (nome in codice Vermeer) in genere raggiungono un picco di 2.000MHz FCLK (DDR4-4000), quindi i 2.550MHz del Ryzen 5000G (DDR4-5100) rappresentano un gran risultato. Naturalmente, le APU beneficiano della presenza di memorie veloci, ma si rivolgono anche ai giocatori meno esigenti, quindi è improbabile che qualcuno spenda molti soldi per kit di memoria a elevate prestazioni.

Credit: Vince Lucido/Facebook

Lucido ha affermato nel suo post su Facebook che la motherboard EVGA X570 Dark è pronta, lasciando pensare che arriverà molto presto sul mercato per competere con le migliori schede madri. Purtroppo, non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni inerenti al prezzo, ma sicuramente non sarà proposta ad un costo basso.