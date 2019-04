AMD Ryzen 3000 “Matisse”: data di uscita, specifiche, prestazioni e prezzo

AMD sta per presentare le CPU Ryzen 3000, nome in codice Matisse. Ecco cosa sappiamo finora su data di uscita, specifiche tecniche, prestazioni e prezzo.

Da tre anni a questa parte AMD è tornata sulla scena dei microprocessori con progetti competitivi, in un crescendo che quest’anno dovrebbe culminare con una gamma di CPU potenzialmente in grado di dare ancora più filo da torcere ai processori concorrenti di Intel. I Ryzen 3000 “Matisse” sono sempre più vicini al debutto, quindi proviamo a fare il punto su quanto noto al momento.

Partiamo dalle certezze, l’architettura Zen 2 e il processo produttivo a 7 nanometri FinFET di TSMC. Questi due capisaldi, insieme a un’interconnessione Infinity Fabric migliorata, andranno a costituire le CPU Matisse, meglio note come Ryzen di terza generazione o Ryzen 3000.

AMD ha tenuto una dimostrazione al CES di gennaio, mostrando una CPU Ryzen 3000 con 8 core alle prese con i videogiochi, insieme a una Radeon VII. I nuovi processori supporteranno il PCI Express 4.0, il che implica l’arrivo della nuova serie di chipset, probabilmente chiamata serie 500, per supportare al meglio il nuovo standard.

Il processore mostrato al CES era un prototipo con 8 core e 16 thread, abbastanza maturo da battere un Core i9-9900K in Cinebench (2057 punti contro 2040), il tutto consumando il 30% in meno della CPU Intel durante il test. Questo significa che AMD dovrebbe riuscire a offrire prestazioni di alto livello senza richiede alimentatori potenti, motherboard elaborate e dissipatori di alto livello, a tutto vantaggio del prezzo complessivo della piattaforma.

La dimostra al CES è stata svolta per entrambi i sistemi usando un dissipatore Noctua NH-D15S, molto valido, quindi il Core i9-9900K dovrebbe essersi comportato al massimo delle sue potenzialità. Allo stesso tempo è bene ricordare che il Ryzen 3000 era un prototipo, quindi da gennaio a oggi AMD potrebbe essere riuscita a ricavare prestazioni ancora maggiori.

L’evento di Las Vegas ha dato modo di capirne di più sul design del processore. I Ryzen 3000 adottano lo stesso design basato su chiplet mostrato da AMD nel novembre scorso per le CPU EPYC di seconda generazione. Si tratta di un progetto modulare che consiste di un chiplet (Compute die) con 8 core prodotto a 7 nanometri da TSMC, connesso a un I/O die a 14 nanometri realizzato da GlobalFoundries. L’I/O contiene i controller di memoria, i collegamenti Infinity Fabric e le connessioni di I/O. A parte il supporto al PCI Express 4.0, AMD ha mantenuto il riserbo sulle peculiarità di queste caratteristiche.

Come visibile nelle foto, AMD ha lasciato sul package spazio per un secondo chiplet con 8 core. L’azienda ha confermato che il progetto può ospitare un altro chiplet, e gli utenti possono aspettarsi processori con più di 8 core. AMD non è entrata maggiormente nei dettagli, né ha spiegato se vedremo CPU con più di otto core già al lancio o in una fase successiva.

AMD usa una connessione Infinity Fabric di seconda generazione per collegare il Compute Die all’I/O die, ed è proprio l’interconnessione lo snodo cruciale del progetto. Questo design permette ad AMD di mantenere le aree del chip che non scalano bene, come i controller di memoria e l’I/O, su un processo produttivo maturo come i 14 nanometri, mentre può sfruttare i vantaggi in termini di prestazioni, densità ed economia del processo a 7 nanometri per le importanti funzioni di calcolo. Un progetto innovativo, un segno di una tendenza più ampia nell’industria verso la creazione di architetture eterogenee.

Nonostante le differenze con i chip precedenti, AMD ha assicurato che i Ryzen 3000 godranno di molte ottimizzazioni applicate ai Ryzen attuali, anche perché come confermato dal CTO Mark Papermaster, i nuovi chip adotteranno ancora il Core Complex (CCX), che è un blocco di base fondamentale che permette all’azienda di scalare facilmente il design del chip.

Attualmente un CCX consiste di quattro core connessi a una cache centralizzata suddivisa in quattro parti (slice). Ogni core ha anche una propria cache L2 privata. Molti modelli di CPU Ryzen attuali hanno due CCX connessi tra loro tramite Infinity Fabric. I CCX condividono inoltre lo stesso controller di memoria.

Anche se i nuovi chip Matisse adotteranno le stesse fondamenta delle generazioni precedenti, non sappiamo se vi siano stati accorgimenti di una certe entità. L’azienda potrebbe aver aggiunto più core a ogni CCX o modificato le capacità e l’associatività delle cache.

Il processo produttivo a 7 nanometri e l’architettura Zen 2

I 7 nanometri consentono di raddoppiare la densità, di migliorare i consumi di 0,5 volte (a parità di prestazioni) e di migliorare le prestazioni di oltre 1,25 volte (a parità di consumi). Per quanto riguarda le prestazioni, AMD parla di un throughput fino a 2 volte maggiore, ottenuto grazie a una execution pipeline migliorata, un raddoppio delle prestazioni in virgola mobile e un front-end rinnovato, con un branch predictor e una cache istruzioni riprogettati.

Si parla anche di un’ampiezza delle unità floating point raddoppiata a 256 bit. Stesso discorso per il bandwidth load/store. AMD ha inoltre aumentato il bandwidth dispatch / retire e mantenuto un throughput elevato in tutte le modalità. Sul fronte della sicurezza, la casa di Sunnyvale assicura di aver mitigato in hardware la vulnerabilità Spectre e ulteriormente rafforzato le difese software contro gli altri attacchi alle CPU.

Il CTO Mark Papermaster si aspetta un aumento delle prestazioni del 25% dal nuovo processo produttivo. Si aspetta invece un incremento prestazionale modesto dai successivi 7nm+.

Il supporto PCI Express 4.0

AMD dovrebbe fare da apripista al supporto PCI Express 4.0 con le CPU EPYC Rome a 7 nanometri. L’azienda ha deciso di supportare lo standard anche con i Ryzen 3000. Anche se i nuovi processori Ryzen saranno compatibili con le schede madre progettate per i chip di prima e seconda generazione, serviranno nuove motherboard per supportare pienamente lo standard PCIe 4.0.

C’è tuttavia una speranza per i sistemi Ryzen esistenti. Rappresentanti di AMD hanno confermato che le schede madre serie 300 e 400 possono supportare il PCIe 4.0. AMD non bloccherà tale possibilità, ma starà ai produttori di schede madre validare e qualificare lo standard più veloce sulle proprie soluzioni. I produttori che lo faranno rilasceranno un aggiornamento del BIOS, ma come detto starà alla singola azienda decidere.

In linea teorica la maggior parte delle vecchie motherboard potrebbe essere in grado di supportare una connessione PCIe 4.0 x16 nel primo slot, mentre i rimanenti dovrebbero funzionare come classici PCIe 3.0. Questo succede perché ogni instradamento sulla scheda madre che supera i 6 pollici richiede nuovi redriver e retimer per supportare la maggiore velocità del PCIe 4.0. Questo significa che lo slot PCIe più vicino alla CPU dovrebbe supportare il PCIe 4.0, mentre gli altri slot – inclusi gli M.2 – dovrebbero funzionare come PCIe 3.0.

Chipset serie 500: AMD X570, B550 e gli altri

I processori Ryzen 3000 supportano il PCIe 4.0 e quindi è logico assumere che i chipset di prossima generazione, che dovrebbero costituire la serie 500, supporteranno anch’essi il nuovo standard. Secondo le indiscrezioni, i chipset della serie 500 prodotti a 14 nanometri consumeranno più di quelli a 28 nanometri, 15 watt contro 8 watt, proprio a causa della compatibilità con il nuovo standard PCIe. Non sappiamo quante linee supporterà il nuovo chipset, ma potrebbero essere utili anche per prodotti secondari come gli SSD, anche loro in predicato di supportare il PCIe 4.0.

La produzione e progettazione dei chipset è attualmente avvolta dal mistero. Sono circolate indiscrezioni sulla progettazione da parte della stessa AMD, ma l’azienda ha affermato che continuerà ad avvalersi di ASMedia, anche se con alcuni cambiamenti. Questo potrebbero significare che AMD progetterà parti del chipset e semplicemente otterrà in licenza alcuni particolari, come USB 3.1, da ASMedia. Oppure semplicemente ASMedia si occuperà della produzione e AMD della progettazione.

Compatibilità motherboard Ryzen 3000

AMD ha promesso la compatibilità con il socket AM4 fino al 2020 per tutti i processori Ryzen. Questo significa che dovreste riuscire a usare qualsiasi processore Ryzen sulla vostra attuale motherboard AM4: di conseguenza non dovrebbero esserci problemi con i futuri Ryzen 3000. Come detto, è plausibile però che si tratterà di una compatibilità non “totale”, ovvero non tutte le nuove funzionalità potranno essere usate sulle vecchie schede madre.

Specifiche tecniche e prezzi Ryzen 3000 Matisse

Finora l’unico “leak” riguardante le possibili specifiche tecniche e i prezzi dei processori Ryzen 3000 Matisse è arrivato a dicembre dal canale Youtube AdoredTV. Vi riassumiamo in tabella quanto riportato in questo articolo:

CPU Core / Thread GPU Base / Boost Clock TDP Price Ryzen 3 3300 6 / 12 – 3.2 / 4.0GHz 50W $99 Ryzen 3 3300X 6 / 12 – 3.5 / 4.3GHz 65W $129 Ryzen 3 3300G 6 / 12 Navi (15 CU) 3.0 / 3.8GHz 65W $129 Ryzen 5 3600 8 / 16 – 3.6 / 4.4GHz 65W $178 Ryzen 5 3600X 8 / 16 – 4.0 / 4.8GHz 95W $229 Ryzen 5 3600G 8 / 16 Navi (20 CU) 3.2 / 4.0GHz 95W $199 Ryzen 7 3700 12 / 24 – 3.8 / 4.6GHz 95W $299 Ryzen 7 3700X 12 / 24 – 4.2 / 5.0GHz 105W $329 Ryzen 9 3800X 16 / 32 – 3.9 / 4.7GHz 125W $449 Ryzen 9 3850X 16 / 32 – 4.3 / 5.1GHz 135W $499

Si tratta di specifiche tecniche e di prezzi (altre indiscrezioni sui listini le trovate qui) che lasciano senza dubbio gridare al miracolo, ed è proprio per questo che vi invitiamo a prenderle con le pinze, almeno fino a quando AMD non rivelerà qualcosa di più o arriveranno indiscrezioni più concrete.

Ci viene infatti difficile credere che AMD avesse già fissato tutte le specifiche e i prezzi a oltre sei mesi dal debutto della nuova gamma di processori.

Data di uscita Ryzen 3000

AMD ha parlato di un debutto a metà anno. Probabilmente l’annuncio ufficiale arriverà al Computex di Taipei tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, mentre la disponibilità effettiva dei primi modelli potrebbe arrivare a luglio.