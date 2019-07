AMD Ryzen 3000, partenza con sprint in Oriente

Sembra che i processori Ryzen 3000 stiano raccogliendo ottimi risultati in Oriente, con una buona partenza e interesse in Corea del Sud e in Asia.

Sembra che AMD non stia vendendo decisamente bene solo in Germania, come visto nei mesi precedenti, ma anche in Oriente. Secondo Danawa Research, azienda legata a Danawa, uno dei principali rivenditori sudcoreani, c’è stata una forte risposta nei confronti dei nuovi Ryzen 3000, che ha permesso ad AMD di superare il numero di Intel Core venduti. Lunedì 8 luglio le vendite dei CPU AMD sono passate dal 28,24% del giorno prima al 48,72%, e le vendite sono aumentate ulteriormente due giorni dopo arrivando al 53,36% contro il 46,64% raccolto da Intel. Danawa Research ha anche condiviso dati statistici sul numero di click registrati sul proprio negozio per i processori dei due brand. L’attenzione dedicata ai chip AMD ha catalizzato il 76,95% dei click, mentre i click sulle CPU Intel si sono limitati al 23,05%. Il processore più acquistato è stato il Ryzen 7 3700X con il 10,34%, seguito dal Ryzen 5 3600 con l’8.23%, il 2600 con il 7,5%, il Ryzen 9 3900X con il 4,92% e ultimo della lista il Ryzen 3 2200G con il 3,25%. A scopo comparativo, i dati relativi agli Intel Core mostrano il Core i5-9400 raccogliere il maggiore gradimento con il 14,55%, mentre il Core i7-9700K è stato superato dal Ryzen 7 3700X fermandosi al 9,08%. Anche il Core i9 9900K non è riuscito a superare la controparte AMD – il Ryzen 9 3900X – arrivando solo al 3,85%. Per quanto concerne invece il Giappone, arrivano i dati BCN Ranking. Secondo quanto riportato, le CPU AMD Ryzen sono riuscite a superare in vendite la quota di Intel, arrivando al 50,5% contro il 49,5%.