AMD Ryzen 4000 e HS Design Standard, ecco come AMD vuole rendere potenti e leggeri i laptop da gaming

Le nuove CPU Ryzen serie 4000 sono finalmente ufficiali. AMD ha svelato oggi i nuovi chip assieme ad un nuovo standard dedicato ai portatili da gaming e che la società americana chiama HS Design Standard. Esso permetterà la realizzazione di laptop da gioco più portatili e performanti.

Ovviamente il nuovo design di AMD è dedicato ai prodotti che utilizzeranno le nuove CPU Ryzen 4000, nello specifico versioni speciali e più efficienti dei processori serie H che verranno chiamati, per l’appunto, HS e dal TDP ridotto a 35W. Renato Fragale, Direttore Gestione Prodotti di AMD, ha affermato che i produttori dovranno rispettare alcuni vincoli imposti dall’azienda per poter utilizzare una CPU -S (“S” sta per “Slim”).

I portatili in questione verranno co-ingegnerizzati con AMD e, in caso di mancato rispetto delle specifiche, l’OEM letteralmente non riceverà la CPU. I laptop realizzati secondo le indicazioni dell’HS Design Standard avranno uno spessore massimo di 20mm e dovranno essere “leggeri”, AMD non ha comunque rivelato specifiche in questo senso. La società promette anche una durata della batteria superiore alle 10 ore, misurata in riproduzione video continua.

I portatili HS avranno sempre a disposizione anche una GPU discreta per le massime prestazioni. AMD ha affermato che le GPU potranno essere sia Radeon che prodotti del competitor Nvidia, a patto che non venga compromessa la dissipazione termica. Solo componenti selezionate potranno essere scelte per la realizzazione del prodotto finale e verranno utilizzati sistemi di raffreddamento “senza compromessi”.

Il primo prodotto dotato di questa serie di CPU ci è stato mostrato da Asus durante il CES 2020 a gennaio. Si tratta dell’Asus ROG Zephyrus G14 che disporrà in esclusiva delle nuove CPU HS a 35W per ben sei mesi. Non è quindi chiaro quando vedremo altri prodotti di questo tipo sul mercato anche se AMD ha già annunciato di essere in contatto con altri OEM a riguardo.

AMD ha annunciato oggi la CPU top della serie chiamata 4900HS, mentre Asus ha elencato tra le specifiche mostrate al CES una CPU 4800HS. Non sappiamo ancora se la CPU più potente sarà disponibile tra le configurazioni dello Zephyrus. Inoltre il portatile utilizza un chip grafico Nvidia GeForce RTX 2060 ma non è chiaro se si tratti di una soluzione Max-Q, anche se c’è da sottolineare che né Asus né AMD hanno mai suggerito tale possibilità.

CPU Core/Thread Frequenza massima: Boost / Base Cache Core grafici Frequenza GPU TDP Ryzen 9 4900H 8/16 4,4 / 3,3 GHz 12MB 8 1750MHz 45W Ryzen 9 4900HS 8/16 4,3 / 3,0 GHz 12MB 8 1750MHz 35W Ryzen 7 4800H 8/16 4,2 / 2,9 GHz 12MB 7 1600MHz 45W Ryzen 7 4800HS 8/16 4,2 / 2,9 GHz 12MB 7 1600MHz 35W Ryzen 5 4600H 6/12 4,0 / 3,0 GHz 11MB 6 1500MHz 45W Ryzen 5 4600HS 6/12 4,0 / 3,0 GHz 11MB 6 1500MHz 35W

Regale non ha annunciato alcuna specifica riguardo ai requisiti per quanto riguarda il rumore prodotto, ha però sottolineato che ogni anno queste specifiche saranno migliorate e rese più restrittive per forzare la produzione di portatili da gaming sempre più sottili, leggeri e potenti.

I Ryzen 5 4600HS e i Ryzen 7 4800HS hanno le stesse frequenze nominali delle varianti normali da 45W. Al contrario, i Ryzen 9 4900HS avranno invece frequenze leggermente ridotte.

Al briefing per la stampa a cui abbiamo partecipato, AMD ha mostrato una diapositiva in cui venivano mostrate le prestazioni di un portatile dotato di Ryzen 9 4900HS e una RTX 2060 Max-Q: nei titoli eSport come DOTA2 e League of Legends il framerate indicato superava i 120fps, in Rocket League e CS:GO erano indicati 220fps e molti titoli AA con livello di dettaglio alto toccavano i 60 fps. La configurazione è così simile a quella dello Zephyrus che noi ora non vediamo l’ora di poterlo provare.

“Ci sono molte cose che possiamo fare dal punto di vista dell’ecosistema per mettere davvero a punto i sistemi HS. Non si tratta solo di ridurre il consumo a 35W, andiamo a toccare le impostazioni STT e anche le altre componenti”, ha affermato il rappresentante AMD.