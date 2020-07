AMD Ryzen 4000 Pro, trapelano i prezzi delle nuove APU con Zen 2

L’utente Twitter @Hifihedgehog ha pubblicato i presunti prezzi delle APU AMD Ryzen Pro 4000 (nome in codice Renoir) che, stando a quanto riferito, dovrebbero provenire dal distributore Ingram Micro. È importante tenere presente che questi sono i prezzi applicati dalla compagnia ai suoi clienti e quindi potrebbero variare dal listino ufficiale di AMD per il grande pubblico. Inoltre, Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G e Ryzen 3 Pro 4350G, come dice il nome stesso, sono modelli “Pro”, il che significa che costano un po’ di più rispetto alle controparti standard a causa delle funzionalità aggiuntive relative alla sicurezza. In ogni caso, i modelli non Pro, come il rumoreggiato Ryzen 7 4700G, Ryzen 5 Pro 4400G e Ryzen Pro 4200G, dovrebbero essere commercializzati ad un prezzo inferiore.

Processore OPN Core/Thread Boost Clock (GHz) Cache (MB) TDP (W) Prezzo Ryzen 7 Pro 4750G 100-000000145 8/16 4,4 12 65 302,02$ Ryzen 5 Pro 4650G 100-000000143 6/12 4,3 11 65 204,40$ Ryzen 3 Pro 4350G 100-000000148 4/8 4,1 6 65 121,41$

Stando alla tabella, Ingram Micro fornirà Ryzen 7 Pro 4750G e Ryzen 5 Pro 4650G rispettivamente al prezzo di 302,02$ e 204,40$, mentre l’entry level Ryzen 3 Pro 4350G sarà proposto a 141,41$. Come ha fatto notare Hifihedgehog, Ingram Micro vende il Ryzen 7 3700X a 312,12$ nonostante il prezzo consigliato per il chip octa core sia di 329$ e questo evidenzia una differenza di 16,88$. Se prendiamo quel valore come riferimento, quindi Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G e Ryzen 3 Pro 4360G potrebbero essere proposti rispettivamente a 318,96$, 221,28$ e 158,29$.

Facciamo inoltre presente che Ryzen 7 Pro 3700X è disponibile su Ingram Micro a 352,53$, un prezzo superiore di 40,41$ rispetto a Ryzen 7 3700X, anche se questo non significa che i modelli non Pro costeranno 40$ in meno in confronto alle loro varianti Pro. Ad ogni modo, tutti questi dati ci consentono almeno di farci un’idea di quanto dovremo sborsare per portarci a casa le nuove APU di casa AMD.

Recenti messaggi del rivenditore olandese Centralpoint hanno suggerito che AMD potrebbe lanciare le APU Ryzen 4000 per desktop entro fine mese e la comparsa di così tante informazioni in rete non fa che avvalorare questa tesi. Già qualche giorno fa vi abbiamo riferito di alcuni prezzi avvistati dall’insider momomo_us, svelando anche le caratteristiche tecniche di ciascun chip.