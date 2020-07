AMD Ryzen 4000, quanto costerebbero se fossero in vendita?

Una presunta slide AMD (diffusa da @momomo_us) e CompSource, rivenditore con sede negli Stati Uniti, hanno permesso di farci un’idea dei prezzi delle APU desktop AMD Ryzen serie 4000 (nome in codice Renoir) lanciate recentemente. Sebbene le informazioni sembrino autentiche, ovviamente dobbiamo prendere questi numeri solo come dei rumor, in quanto non è possibile verificarne la fonte con precisione.

La tabella trapelata nella foto sopra mostra apparentemente i prezzi suggeriti per le APU Ryzen serie 4000, quindi quelli per i consumatori finali potrebbero variare. Secondo quanto riferito, le serie G e GE condividono identici MSRP. Facendo un rapido recap, la prima ha un TDP di 65W, mentre la seconda viene offerta in un package da 35W. Pertanto, le varianti GE hanno velocità di clock inferiori rispetto alle corrispettive della serie G. In uno scenario in cui il raffreddamento e la potenza non sono fattori decisivi, la serie G è una scelta migliore, poiché offre prestazioni migliori allo stesso prezzo.

CompSource elenca le componenti della serie G con e senza dissipatore Wraith Stealth. Non è certo una cosa strana che le APU vengano fornite senza un dissipatore in dotazione, poiché sono rivolte agli OEM che probabilmente utilizzeranno propri sistemi di raffreddamento o aftermarket. Secondo il listino di CompSource, la differenza di prezzo tra l’inclusione e meno del dissipatore è inferiore ai due dollari. Stando alla slide, i presunti MSRP per Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G e Ryzen 3 Pro 4350G sono rispettivamente di 309$, 209$ e 149$, ma i prezzi di CompSource sono tuttavia superiori del 18%.

Osservando attentamente l’attuale lineup di prodotti AMD, è evidente che le specifiche delle CPU serie Ryzen 4000 e relativi MSRP sono molto simili all’equivalente serie Ryzen 3000 (nome in codice Matisse). Oltre al fatto che il mercato OEM è più grande del mercato retail, almeno stando a AMD, sospettiamo anche che la compagnia di Sunnyvale non abbia portato sul mercato consumer la variante desktop di Renoir per non cannibalizzare la serie Ryzen 3000. Se ci concentriamo sulle velocità di clock, le APU Zen 2 hanno frequenze solo leggermente inferiori alle CPU.

Al momento non sappiamo quando le APU Renoir saranno distribuite anche per il grande pubblico. I primi benchmark apparsi in rete hanno confermato la bontà delle proposte AMD, registrando risultati davvero interessanti.