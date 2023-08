Quando il mese scorso AMD ha lanciato il suo Ryzen 5 7500F a sei core, lo ha distribuito al dettaglio solo in Cina e ha dichiarato che negli altri Paesi sarebbe stato disponibile solo per i system integrator, mentre gli utenti finali avrebbero potuto acquistarlo solo all’interno di PC preassemblati. Ora sembra però che AMD abbia cambiato idea, e la CPU più economica basata su Zen 4 è ora disponibile sia in Europa che in Nord America.

In Europa, il Ryzen 5 7500F di AMD è è disponibile presso diversi rivenditori, tra cui MindFactory in Germania a 202 euro e Future-X in Austria e Germania a 202 euro. I prezzi sono leggermente più alti rispetto a quelli indicati da AMD.

Il processore è disponibile anche negli USA, ma è un po’ meno facile da avere. Per esempio è già in catalogo presso il negozio ShopBLT, che offre ora il Ryzen 5 7500F a 176,46 dollari o 181,83 dollari, un prezzo molto vicino all’MSRP consigliato da AMD di 179 dollari. Purtroppo la CPU non è disponibile immediatamente e viene “ordinata in base alle necessità”, quindi per ora è possibile ordinarla e riceverla solo entro 15 giorni lavorativi.

Per il momento, la CPU Ryzen 5 7500F a sei core di AMD è l’opzione più economica per chi vuole Zen 4. Il processore ha un clock di base di 3,70 GHz e può raggiungere i 5,0 GHz, una velocità di clock leggermente inferiore a quella del più costoso Ryzen 5 7600. Più in dettaglio, il Ryzen 5 7500F è dotato di 6 MB di cache L2, 32 MB di cache L3, supporta un sistema di memoria DDR5 a doppio canale e dispone di 24 linee PCIe Gen5 utilizzabili.

In particolare, la “F” nel suo numero di modello denota l’assenza di una GPU integrata, rendendo necessaria una scheda grafica esterna. Non è un processore particolarmente interessante per chi vuole fare overclock.