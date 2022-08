Nonostante recenti rumor parlassero di un possibile rinvio, il lancio della nuova generazione di CPU AMD Ryzen 7000 è atteso ufficialmente per il 27 settembre, successivamente alla presentazione che dovrebbe tenersi fra pochi giorni dopo la chiusura del Gamescom 2022. Utilizzando il processo produttivo a 5nm di TSMC, le nuove CPU apporteranno diverse migliorie che riguardano l’IPC e le prestazioni nei carichi di lavoro single e multi thread, mantenendo tuttavia invariata la conta dei core. Ad essere introdotta è anche la nuova piattaforma AM5, con cui i processori di fascia desktop prodotti dalla casa di Sunnyvale faranno per la prima volta uso del socket LGA, oltre a beneficiare del supporto agli standard di connessione più recenti, come PCI-E 5.0 e le memorie RAM DDR5, insieme a inedite tecnologie per l’overclock.

Mentre l’azienda si prepara a lanciare la sua nuova gamma di processori, sembra che dei prototipi di Ryzen 7000 siano già finiti nelle mani di alcuni rivenditori cinesi. È il caso di un esemplare di pre-produzione del Ryzen 5 7600X, messo da poco in vendita al prezzo di 1500$ in un negozio online chiamato Goofish. Si tratterebbe nello specifico del primo campione ingegneristico del modello, che ha un un clock base di 4,4 GHz, inferiore di 300 MHz rispetto la frequenza base di 4,7 GHz della CPU finale.

Fonte: Wccftech

Come è possibile vedere dall’immagine postata nel negozio online, l’IHS del processore riporta il codice OPN “100-000000593-20”, il quale ci dice che è stato prodotto nel mese di maggio 2022, quella che abbiamo davanti è quindi una delle prime versioni prototipo. Per via di ciò, questo Ryzen 5 7600X potrebbe sicuramente essere molto instabile, senza considerare la cifra di vendita davvero folle per una CPU del genere.

Ryzen 5 7600X rappresenterà a ogni modo il modello più economico di quella che sarà la lineup iniziale dei nuovi AMD Ryzen. La versione finale del processore, dotato di 6 core e 12 thread, funzionerà a una frequenza base di 4,7 GHz e sarà in grado di raggiungere un massimo di 5,3 GHz. TPD e PPT aumentano rispettivamente a 105W e 142W, mentre la cache totale sale a 38MB. Non resta che attendere fino alla notte tra lunedì e martedì per scoprire tutte i dettagli ufficiali: la presentazione sarà trasmessa in streaming direttamente sul canale YouTube di AMD.