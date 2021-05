AMD Ryzen 5700G sempre più vicino: spuntano altri benchmark

Nel corso delle scorse settimane vi abbiamo parlato dei nuovi attesissimi AMD Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600G. Le nuove APU basate su architettura Zen 3 e grafica integrata Vega sono ormai prossime all’arrivo, visto che stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, alcuni OEM sarebbero già pronti al lancio di nuovi PC basati su questi processori. A tal proposito, in rete sono stati diffusi i primi benchmark di macchine con a bordo i processori in questione; nello specifico, l’utente @Tum_Apisak ha pubblicato su Twitter i risultati dei test effettuati a bordo di un HP Pavilion Desktop TP01-2xxx dotato di processore AMD Ryzen 7 5700G e di un altro modello simile ma con a bordo invece il Ryzen 5 5600G.

I test, effettuati tramite le suite di CPU-Z e UserBench, mostrano dei punteggi molto interessanti. Per quanto riguarda CPU-Z, la APU di punta di casa AMD ha fatto registrare un punteggio in single-thread di ben 631 punti, mentre nel test multi-thread il processore ha fatto registrare un punteggio di 6534 punti, superando in single i punteggi fatti registrare da processori di tutt’altra fascia come l’Intel core i9-10900K, Core i9-9900KS e Core i7-10700KF, un dato che mette in luce l’ottimo lavoro svolto finora da AMD. Per quanto riguarda il test effettuato tramite UserBenchmark, restituisce un punteggio di 98 punti lato CPU e 19 punti lato GPU.

Per quanto riguarda il Ryzen 5 5600G invece, sono stati registrati sulle varie piattaforme punteggi davvero interessanti, vista quella che sarà la fascia di mercato del prodotto. Infatti su CPU-Z il processore ha fatto registrare un punteggio in single-thred di ben 596 punti, inferiore a quello fatto registrare dal Ryzen 7 ma che rimane sempre al di sopra dei già sopra citati processori della concorrenza, mentre in multi-thread il processore ha ottenuto un punteggio di 4537 punti. Su UserBenchmark invece i punteggi sono di 94 punti lato CPU mentre non sono noti ancora i punteggi ottenuti dall’iGPU. A questi test si aggiungono i risultati pubblicati su GeekBench 5, che vedono un punteggio di 1508 punti in single-core e 7455 in modalità multi-core, dimostrando come in single-thread i processori AMD siano davvero performanti.

Ricordiamo che le specifiche delle nuove APU Ryzen sono state diffuse qualche tempo fa e vedono un Ryzen 7 5700G dotato di 8 core con un base clock di 3.8 GHz che si spinge fino a 4.6 GHz in boost, con 16MB di cache L3 e grafica Radeon Vega 8, dotata di 512 SP con frequenza di 2 GHz, mentre il fratello minore, il Ryzen 5 5600G, è un processore dotato di 6 core con un base clock di 3.9 GHz, con boost fino a 4.4 GHz, 16 MB di cache L3 e grafica Radeon Vega 7, dotata di 448 SP con frequenza di 1900 MHz.