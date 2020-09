AMD Ryzen 7 5800X, avvistata la CPU nel benchmark di Ashes of the Singularity

La scorsa settimana il noto utente Twitter @TUM_APISAK aveva individuato il processore AMD Ryzen 5700U in un benchmark del videogioco Ashes of The Singularity, dove aveva realizzato 1.600 punti nel test Vulkan 1080p a settaggi bassi. Rispetto al Ryzen 7 4800U dell’attuale generazione, che totalizza circa 1.200 punti, si parla di un incremento di prestazioni del 33,3%. Ricordiamo che l’APU Lucienne trapelata dovrebbe avere a disposizione 8 core con SMT attivo (quindi 16 thread) ed è stata avvistata con frequenze di clock che si aggirano attorno ai 2,1GHz di base e 3,9GHz in boost.

A quanto pare non è stato l’unico processore ad avere eseguito il benchmark. Infatti, è stato scoperto anche il Ryzen 7 5800X, sebbene purtroppo il test non mostri le specifiche esatte della CPU. Stando alle ultime informazioni, il Ryzen 7 5800X sarà una CPU desktop (sembra che AMD salterà la serie 4000 proponendo direttamente la 5000 per uniformarsi alla gamma mobile e non generare confusione nei consumatori) con otto core e sedici thread, mentre il Ryzen 9 5900X dovrebbe avere dodici core ed il modello di punta, presumibilmente chiamato Ryzen 9 5950X, arriverà a sedici core.

I chip Ryzen 5000, nome in codice Vermeer, saranno basati sull’architettura Zen 3 ed utilizzeranno ancora una volta il socket AM4. Attualmente i dettagli precisi relativi a questa nuova linea sono ancora sconosciuti, ma sicuramente ne sapremo di più in occasione della presentazione ufficiale della compagnia di Sunnyvale che, ricordiamo, si terrà il prossimo 8 ottobre.

Recentemente vi abbiamo parlato anche delle APU Van Gogh, comparse in alcuni nuovi aggiornamenti per Linux che hanno confermato il loro supporto alle memorie DDR5 e LPDDR5. Le patch del kernel Linux indicavano inoltre che le APU disporranno di nuove GPU integrate Navi 2. Infine, il rivenditore americano Newegg averebbe inavvertitamente svelato le caratteristiche tecniche delle future schede grafiche Radeon RX 6700 XT, 6800 XT e 6900 XT basate su Big Navi.