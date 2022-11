Dopo il lancio dei primi modelli di Ryzen 7000 della serie X, vale a dire Ryzen 9 7950X e 7900X, insieme a Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, a debuttare tocca ora alle varianti “lisce”, nello specifico Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 5600, da poco trapelate nel database di SiSoftware Sandra. Se da un lato i modelli più potenti fanno gola ai giocatori e, in generale, agli utenti più esigenti dal punto di vista delle performance, le versioni standard possono rappresentare delle interessanti soluzioni con cui poter assemblare dei PC caratterizzati da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Ma veniamo subito alle specifiche delle due nuove CPU.

Ryzen 7 7700, come il fratello maggiore, include 8 core e 16 thread, insieme a una cache L2 da 8MB e L3 da 32MB. La frequenza base è di 3,8GHz mentre il TDP si attesta a 65W. Nei benchmark, il 7700 ha ottenuto 355,4 punti nel test di aritmetica di SiSoftware. Anche AMD Ryzen 5 7600 mantiene la stessa conta dei core del gemello più potente, vale a dire 6 core e 12 thread, insieme a 6MB di cache L2 e 32MB di L3, funzionando sempre a una frequenza di 3,8GHz. A rimanere identico è anche il TDP da 65W, fatta eccezione per la frequenza massima leggermente inferiore, che tuttavia non viene specificata. Nello stesso test, Ryzen 5 7600 ha ottenuto 259,72 punti.

Fonte: SiSoftware Sandra

Trattandosi delle versioni standard, una delle differenze tra queste e le varianti X è la frequenza operativa leggermente inferiore: Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600 hanno rispettivamente un clock più basso di 700MHz e 900MHz e lo stesso vale per la frequenza massima. Come accennato prima, questi due processori possono essere un’ottima scelta per chi vuole optare per un sistema più efficiente dal punto di vista energetico e, al tempo stesso, meno esigente per quanto riguarda il raffreddamento. Entrambe le CPU dovrebbero essere disponibili nel 2023, assieme alle attese varianti con 3D V-Cache.