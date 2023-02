Mentre ci avviciniamo alla data di lancio dei nuovi processori AMD Ryzen 7000 “Dragon Range” destinati ai portatili, alcuni benchmark iniziano a emergere in rete e a dare un’idea di quello che possiamo aspettarci in termini di prestazioni. La CPU comparsa nelle ultime ore è un Ryzen 7 7745HX con 8 core basati sull’architettura Zen 4 e fa parte di una delle quattro offerte che andranno a caratterizzare la fascia top di gamma dell’azienda per quanto riguarda il segmento mobile.

Oltre a 8 core e 16 thread, il processore ha una cache da 40MB, una frequenza base di 3,6 GHz e massima 5,1 GHz, così come un TDP da 45W configurabile anche sopra i 75W, per via del supporto all’overclock. I benchmark sono stati condivisi dall’utente Golden Pig Upgrade nel social cinese Bilibili, e riguardano delle prove eseguite su Cinebench R23. Poiché il TDP raggiungeva in questo caso i 95W, è possibile che la CPU sia stata oveclockata o che comunque operi al limite di potenza previsto. Venendo alle prestazioni, il Ryzen 7 7745HX ha totalizzato 1828 punti nelle prove single core e 18606 punti per quanto riguarda il multi core, raggiungendo i livelli di un Core i9-12900HX della passata generazione, che invece include un totale di 16 core (suddivisi tra 8 P-Core e 8 E-Core) e raggiunge risultati di 1900 e 18800 punti.

Fonte: Golden Pig Upgrade

AMD Ryzen 7 7745HX offre il 10% di prestazioni in più in ambito multi-thread e un miglioramento dell’1% sulle operazioni single-thread rispetto al Ryzen 7 7840HS. I processori della gamma Dragon Range offrono un quantitativo maggiore di cache, frequenze di funzionamento e limiti di potenza più elevati, in modo da garantire prestazioni di fascia alta, che per l’appunto hanno trovato riscontro nei benchmark, sebbene siano soltanto paragonabili alle CPU Intel della passata generazione.

Rimanendo in tema AMD, gli ultimi driver Adrenalin rilasciati per le GPU Radeon stanno causando qualche problema a diversi utenti, impedendo il corretto avvio dei sistemi: ve ne abbiamo parlato in un articolo.