Su AliExpress è disponibile un'offerta imperdibile sull'AMD Ryzen 7 7800X3D, il potente processore da gaming con architettura 8-Core 16-Thread, tecnologia a 5nm e ben 96MB di cache 3D V-Cache su socket AM5. Con uno sconto incredibile (con coupon e PayPal), il prezzo finale scende a soli 204€ circa.

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AMD Ryzen 7 7800X3D, chi dovrebbe acquistarlo?

L'AMD Ryzen 7 7800X3D è il processore ideale per tutti gli appassionati di gaming che desiderano prestazioni di alto livello senza compromessi. Grazie alla sua architettura 8-core e 16-thread con tecnologia a 5nm e ben 96MB di cache 3D V-Cache, questo processore è progettato specificamente per massimizzare i frame rate nei videogiochi più esigenti. Si adatta perfettamente a chi sta costruendo o aggiornando un PC gaming su piattaforma AM5, cercando il massimo delle prestazioni in-game.

Con uno sconto incredibile e un prezzo finale di soli 204,54€ (applicando il coupon e pagando con PayPal), questa offerta si rivolge anche ai builder attenti al budget che non vogliono rinunciare alla qualità. È consigliato a chi aggiorna da piattaforme precedenti e vuole un processore a prova di futuro, capace di gestire titoli AAA, streaming e multitasking con estrema fluidità. Da notare che la ventola di raffreddamento non è inclusa, quindi sarà necessario acquistarne una compatibile separatamente.

L'AMD Ryzen 7 7800X3D è un processore da gaming con 8 core e 16 thread, prodotto a 5nm, dotato di 96MB di cache 3D V-Cache e socket AM5. Offre prestazioni elevate nei videogiochi grazie alla sua architettura avanzata.

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