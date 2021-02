AMD Ryzen 7000 “Phoenix”, i processori mobile adotteranno un nuovo socket

I processori per laptop AMD Ryzen 5000 Cezanne sono disponibili all’acquisto da solo alcune settimane ma le voci di corridoio ci hanno permesso di avere delle informazioni preliminari sui successori, i Ryzen 6000 Rembrandt, e i loro successori, i chip AMD Ryzen 7000 nome in codice Phoenix.

Il nome in codice Phoenix era già apparso in un’indiscrezione di giugno 2020 ad opera del famoso leaker Komachi, tuttavia è solo ora che sono apparsi ulteriori dettagli sulla piattaforma hardware dei laptop del futuro.

AMD Phoenix sarà la famiglia di CPU mobile che rimpiazzerà i chip Rembrandt. Secondo le indiscrezioni, sarà la prima famiglia di CPU mobile ad utilizzare l’ancora inedita architettura Zen 4 di AMD ed a supportare lo standard RAM DDR5.

Un altro noto informatore, Patrick Schur, ha condiviso alcune informazioni riguardo al socket che verrà utilizzato per Phoenix e che sarà chiamato FP8:

Raphael / RPL / A60F00 / AM5

Phoenix / PHX / A70F00 / FP8 — Patrick Schur (@patrickschur_) February 18, 2021

Non è ancora chiaro come mai l’azienda voglia sostituire il socket di Rembrandt, famiglia di chip che già utilizzerà un nuovo socket chiamato FP7, tuttavia potrebbe essere a causa dell’introduzione dello standard di comunicazione PCIe Gen5, caratteristica che non sarà presente sui chip Rembrandt.

Ciò che non è stato menzionato nel tweet ma ci viene ricordato dai colleghi di Videocardz, è che le serie Zen3+ Rembrandt (mobile) e Warhol (desktop) sarebbero prodotte su un nodo di fabbricazione a 6nm. AMD non ha mai confermato questa informazione, in realtà l’azienda non ha mai confermato nemmeno che il refresh di Zen3 sia in programma.

Nel frattempo, Phoenix e Raphael debutterebbero su un nodo TSMC a 5nm, lo stesso nodo che Genoa, la serie di CPU server EPYC basata su Zen4, utilizzerà ufficialmente.

Non sono ancora note altre informazioni riguardo i Ryzen 7000 Phoenix come il numero di core o le frequenze operative, è ancora troppo presto. Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale siamo però sicuri che ne sapremo sicuramente di più.