I nuovi processori AMD Ryzen 7000, usciti ormai sul mercato da una manciata di giorni, aumentano considerevolmente le performance sia in multi thread che in single thread, sebbene le problematiche relative ai consumi e alle difficoltà di dissipare le alte temperature abbiano fatto abbastanza discutere, provocando qualche malumore tra gli affezionati. La vera attesa però si sposta ora sui futuri modelli dotati di 3D-VCache, la tecnologia proprietaria introdotta con il Ryzen 7 5800X3D, che consente di usufruire di un modulo cache aggiuntivo posizionato sopra il CCD (Core Complex Die), portando così la cache L3 a ben 96MB. Il vantaggio di tale soluzione si nota subito nei giochi, in grado di trarne beneficio immediato per via del maggior utilizzo della cache rispetto agli altri applicativi. Questo modello è difatti ancora oggi la CPU da gioco più veloce che è possibile acquistare.

Fonte: sebuhsarang

Questo vantaggio si protrarrà sicuramente con la nuova generazione di processori Zen 4: una roadmap di AMD da poco trapelata in rete ha infatti da poco confermato l’arrivo per il 2023 dei Ryzen 7000X3D. L’immagine è stata pubblicata da sebuahsarang e illustra chiaramente che i nuovi modelli con cache L3 aggiuntiva saranno disponibili il prossimo anno. Come si può notare dalla sigla “TBA” (To Be Announced), i processori devono essere ancora presentati e ciò potrebbe accadere durante il CES 2023, che si svolgerà a gennaio. AMD continuerà nel frattempo a proporre la serie 5000 insieme alla nuova generazione. Ricorderete che Lisa Su sul palco della presentazione ha specificato che l’azienda supporterà ancora la piattaforma AM4 per un po’ di tempo.

Oltre ai Ryzen 7000 con 3D V-Cache, la tabella di marcia indica un futuro aggiornamento per la serie Ryzen-G, probabilmente sotto la denominazione Ryzen 7000G. La gamma HPC rappresentata correntemente dal Threadripper 5000, d’altro canto, non vedrà un nuovo sostituto fino alla fine del 2023. Anche in quel segmento tuttavia, la competizione potrebbe farsi abbastanza serrata dato che Intel sembra avere in serbo un inedito modello Raptor Lake da 34 core, oltre che le CPU Fishhawk Falls.