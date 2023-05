AMD ha ufficializzato la nuova serie di processori Ryzen 7040U, dedicati a notebook sottili e leggeri, che fanno della portabilità uno dei loro punti di forza. La lineup è composta da quattro modelli, tutti ovviamente basati su architettura Zen 4 e con un TDP tra i 15W e i 30W.

Il top di gamma è il Ryzen 7 7840U, dotato di 8 core / 16 thread, 24MB di cache e con una frequenza massima in boost di 5,1GHz. Seguono poi due Ryzen 5, il Ryzen 5 7640U, un 6 core / 12 thread con 22MB di cache e frequenza fino a 4,9GHz e il Ryzen 5 7540U, anch’esso 6 core / 12 thread con 22MB di cache e una frequenza di picco di 4,9GHz; le due soluzioni si differenziano per la frequenza base, di 3,5GHz sul primo e 3,2GHz sul secondo. Chiude la famiglia il Ryzen 3 7440U, 4 core / 8 thread con 12MB di cache e frequenza fino a 4,7GHz.

Si tratta dei primi processori con AMD Ryzen AI basato su architettura XDNA, che permette di migliorare ulteriormente le prestazioni gestendo ad esempio alcuni carichi di lavoro e liberando il processore per altre attività. Inoltre, Ryzen AI permette di sfruttare anche funzionalità avanzate degli Effetti studio di Windows 11, che possono essere abilitati unicamente su chip dotati di un motore dedicato (qui rappresentato proprio da Ryzen AI).

Con i nuovi processori cambia anche il comparto della grafica integrata, che ora può raggiungere una frequenza massima di 2,7GHz, integra le nuove CU RDNA 3 unificate, Radiance Display Engine con supporto a DisplayPort 2.1, gestione ray tracing migliorata e nuovo Dual Media Engine. I processori Ryzen 7 e Ryzen 9 saranno dotati di grafica Radeon 780M con 12 core, frequenza fino a 2,7GHz e 4 RB+ (render backend), i Ryzen 5 di fascia più alta avranno una Radeon 760M con 8 core fino a 2,6GHz, mentre i Ryzen 5 di livello inferiore e i Ryzen 3 saranno equipaggiati con una Radeon 740M, con 4 core fino a 2,5GHz.

La Radeon 780M offre un enorme incremento prestazionale rispetto Intel Iris Xe; un grafico condiviso da AMD (che vi riportiamo qui sotto) mette a confronto un Ryzen 7 7840U e un Core i7-1360P in diversi giochi, tutti eseguiti a risoluzione 1080p con dettagli bassi, mostra una differenza percentuale media del 63% in favore di AMD nei titoli selezionati, con picchi del 239% in Cyberpunk 2077 e una differenza minima del 30% ottenuta in Dota 2. Purtroppo non ci sono i valori numerici degli FPS raggiunti, ma è probabile che la nuova grafica integrata AMD permetterà di giocare senza troppi problemi con queste impostazioni a tutti i titoli moderni, sia eSport che tripla A.

Il Ryzen 7 7840U si difende parecchio bene anche nell’uso generale e con determinati software, quantomeno stando alle slide mostrate da AMD. Rispetto alla Core i7-1360P il nuovo chip AMD è il 29% più veloce in content creation, il 37% in navigazione web, il 39% in produttività, l’89% nel test di Passmark e il 128% nel media encoding. Ottimi risultati anche rispetto ad Apple M2, visto che il Ryzen 7 7840U sembra più veloce su tutti i fronti; qui troviamo un +5% in navigazione web, +8% nell’editing di immagini, +9% in rendering 3D, +14% nella reattività generale del sistema, +72% nel multiprocessing e un risultato migliore del 75% in Passmark 10.

Non abbiamo molti altri dettagli in merito ai nuovi Ryzen 7040U, ma i primi portatili dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Vedremo se al banco di prova rispetteranno le dichiarazioni di AMD, specialmente per quanto riguarda la superiorità ad Apple M2: il Macbook Air avrà finalmente un rivale?