Un aggiornamento della roadmap AMD scoperto dall’utente Twitter haruka5719 e riportato da Videocardz ha messo in luce novità riguardo i futuri processori desktop AMD Ryzen 8000, che arriveranno nel 2024 e sfrutteranno le architetture Zen 5 e Navi 3.5 (per la grafica integrata).

La slide con le novità farebbe parte di una presentazione mostrata durante il webcast “Meet the Expert” ed è la prima volta che le nuove architetture vengono menzionante. Secondo le indiscrezioni, scopriremo le potenzialità di RDNA 3.5 con le prossime APU “Strix Point”, che dovrebbero integrare 16 o 40 Compute Unit (a seconda del modello) basate proprio su questa architettura.

Credit: AMD (via Videocardz)

È interessante notare anche come siano menzionati dei Ryzen 7000 con architettura RDNA 3 (Navi 3.0), considerando che gli attuali hanno grafica basata su RDNA 2. Si tratta senza dubbio di un forte indizio riguardante l’arrivo delle APU Phoenix, attualmente presenti unicamente sui laptop di fascia alta, anche sui sistemi desktop.

I chip Ryzen 8000 dovrebbero essere basati sui processi produttivi a 4nm e 3nm e, oltre a quelli “classici”, dovrebbero debuttare sul mercato anche le varianti con 3D V-Cache nel corso del 2024. La slide trapelata è senza dubbio un indizio importante che avvalora le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, tuttavia dovremo aspettare un annuncio ufficiale da parte di AMD per essere certi che questa roadmap verrà rispettata e non subirà ritardi; come si legge anche sulla slide, infatti, è possibile che ci siano dei cambiamenti rispetto a quanto qui riportato.